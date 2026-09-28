‘Gente común’ lleva al público un primer acercamiento a la lectura en voz alta

Ocho escritores de Culiacán debutaron públicamente en la lectura de sus cuentos, como resultado del taller de Enrique Medina en el Centro de Literatura del ISIC. La actividad Gente común significó su primera vez ante una audiencia.

La actividad Gente común, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura a través del Centro de Literatura, llenó el recinto con la emoción de sus participantes, quienes compartieron sus textos por primera vez públicamente.

Este evento fue el resultado directo de un taller de cuento impartido por el escritor Enrique Medina en el Centro de Literatura. Para muchos de los ocho participantes, fue su primer acercamiento formal a la escritura y la lectura en voz alta de sus propias creaciones.

Yazmín Miranda, Ximena Rivas, Mayra Herrera, José Luis Soberanes, Estrella García, Alonso Calderón, Lucien Vega y Ezequiel Reynoso, quienes participaron en el taller, manifestaron que la actividad representó un momento significativo. Expresaron que para la mayoría fue su primer taller de cuento y la primera ocasión en que compartían sus textos públicamente.

Antes de las lecturas, el escritor Enrique Medina presentó a cada participante. Los talleristas compartieron con la audiencia su experiencia, abordando lo que significó acercarse a la escritura, trabajar los textos y leer frente a otras personas, señalaron.

La emoción fue evidente entre los participantes, quienes mostraron interés por continuar desarrollando sus herramientas. Expresaron su deseo de seguir formándose en el Centro de Literatura para mantener contacto con la escritura, la lectura y otros procesos de creación literaria.

Después de este primer encuentro con el público, los talleristas compartieron sus cuentos. La lectura en voz alta permitió que los textos adquirieran una nueva dimensión al ser escuchados, poniendo en juego el ritmo, las pausas y la interpretación de cada lector.

El encuentro significó para los participantes pasar de la experiencia íntima de escribir a compartirlo con una audiencia. La presencia de familiares, amigos y público hizo del ejercicio una experiencia colectiva, acompañada por la atención y el respaldo de los asistentes.

El Centro de Literatura se consolidó como un espacio de encuentro entre quienes exploran la creación literaria y la comunidad. La actividad mostró la importancia de los procesos formativos que acercan a nuevos escritores a la literatura desde la práctica.

Gente común cerró con la satisfacción y el entusiasmo de sus participantes. Tras dar sus primeros pasos en un taller y enfrentarse a la lectura pública de sus textos, manifestaron su intención de continuar aprendiendo y participando en las actividades del Centro de Literatura.

Con esta actividad, el Instituto Sinaloense de Cultura refrenda su compromiso con la promoción de la lectura y la creación literaria, así como con la generación de espacios de formación.