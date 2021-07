Más allá del bien combinar los sonidos y los silencios con el tiempo, la música requiere que quien compone la sienta, le ponga corazón, asegura Gera Sannegui. “Puedes tratar de combinar lo mejor que se pueda, pero si no lo sientes para mi gusto no puedes llegar a ser un músico completo, creo yo, esto es subjetivo, es mi opinión”, dice. “De hecho cuando tú sientes lo que estás haciendo, sin intención de que agrade a otras personas, a otras personas les va a agradar tu trabajo porque realmente estás siendo sincero con lo que haces, no para quedar bien con nadie y eso es lo que te hace para mi gusto un músico muy auténtico”.

Gera es fundador del grupo Cielho Driver. ( )

Los inicios Gera Sannegui es originario de Guadalajara, creador y vocalista de la banda de rock Cielho Driver y actualmente promociona su trabajo en Culiacán. Su gusto por la música surgió desde que era pequeño y en los primeros grados escolares empezó a inmiscuirse, no le interesó que le enseñaran a tocar la flauta, pero en secundaria empezó con un grupo de guitarra, para luego empezar a tocar en grupos y hacer presentaciones en distintos lugares de la ciudad. “Hicimos un grupo autodidactas en y fue cuando empecé a aprender a los 12 años y para los 14 o 15 estaba tocando ya en algunos grupos, en Guadalajara, eran covers, música original y no nos iba tan mal y para lo que puede ganar una persona menor de edad era genial y divertido”. Luego empezó a estudiar en un taller experimental de música, pero no se sintió muy complacido y decidió buscar por su cuenta.

“Me volví más autodidacta y empecé a buscar personas que tenían lo que yo estaba buscando musicalmente, ya posteriormente me di cuenta de que necesitaba un poco más de profesionalización y busqué maestros que me pudieran ayudar en lo que yo quería crear, me he guiado más con maestros como Iván Ramírez Ramírez”. Después de muchos intentos de buscar una identidad musical sólida, cuenta, llegó a la conclusión de que debía hacer algo que le satisficiera a él, como músico y como persona. “Para poder trabajar en esta gran institución de la música, que te da muchas satisfacciones personales, aunque económicas no tantas, pero te sientes feliz y cómodo de estar haciendo, mientras haces lo que te gusta”. Hace 10 años contactó a Carlos Guillén, conocido como el Chespi, baterista y con otro músico formaron Cielho Driver, una banda de rock alternativo.

Él, además de ser la voz y tocar la guitarra, compone. “La parte filosófica de las canciones, tanto en letra, melodía y la gran mayoría en armonía, las hago yo, la canción de Machete la hice a cinco guitarras en el estudio, la grabé con el productor en el estudio y yo toqué todo, un capricho musical”, comparte. “Muchos autores se enfrascan un poco en entristecerse para componer cuando ya no pueden hacerlo de otra manera, Juan Gabriel lo hizo mucho, él trataba de entristecerse para hacer baladas tristes. Relativamente no necesito entristecerme, mi vida ha sido tan triste que ya sale por añadidura”.

Desde que era muy joven empezó a escribir y considera que tiene una habilidad para pensar demasiado y plasmarlo. “Recuerdo que a los 8 años ya estaba escribiendo, no hacía música, sólo texto y si no me gustaba lo hacía bolita y lo lanzaba al bote de basura. Luego de prueba y error, llegó el momento que empezó a ponerse mejor mi manera de escribir, ahora mis letras son quizás un poco redundantes en ocasiones, muy elocuentes, quizá algo paradójicas”.