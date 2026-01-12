Germán Lizárraga agradece con emoción el homenaje que le rendirá el Carnaval 2026

Visiblemente conmovido, Germán Lizárraga expresó sentirse profundamente honrado por el homenaje que se le rendirá en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que bajo el lema “Arriba la tambora” reconocerá su invaluable aportación a la música de banda y su papel como embajador cultural de Sinaloa.

Durante su mensaje, Lizárraga agradeció compartir el escenario con personas que estima, así como el respaldo de destacados músicos, en especial del arreglista Julio Lizárraga, a quien reconoció por su amor a la música, su profesionalismo y su capacidad para crear partituras para banda, orquesta, sinfónica y mariachi en tiempos extraordinarios.

El músico también agradeció al Municipio y a las autoridades de Cultura por hacer posible este reconocimiento, recordando su trayectoria construida con humildad, trabajo y decisión, valores heredados de su padre, Cruz Lizárraga.

Rememoró sus inicios en un pueblo cercano a El Recodo y confesó que, pese a las dificultades y comentarios que marcaron su camino, nunca imaginó recibir un homenaje de esta magnitud.

Con 87 años recién cumplidos el pasado 12 de diciembre, fecha que destacó por coincidir con el Día de la Virgen de Guadalupe, Germán Lizárraga aseguró sentirse bendecido por vivir este reconocimiento en lo que considera una de las etapas finales de su vida.

Subrayó que este homenaje es histórico, al tratarse de una distinción pocas veces otorgada a un músico, y se dijo orgulloso de que se realice con la participación de las interpretaciones de El Mimoso y Carlos Sarabia.

Finalmente, Lizárraga agradeció a todos los involucrados en este emotivo tributo, reconociendo que, aunque son muchas las personalidades que merecen homenajes similares, este reconocimiento representa un honor para su vida y su carrera musical.

“Qué les puedo decir, he hecho una carrera humilde, con mucho trabajo, con mucha decisión, con una enseñanza que me dejó mi padre Cruz Lizárraga, cuando empecé por allá en un pueblo cerca de El Recodo, y pues me está palpitando mucho mi corazón. Estoy muy agradecido con todos los que están haciendo este homenaje a un servidor, que la verdad nunca pensé que esto pudiera suceder”, dijo.

“A pesar de los años que tengo, y lo digo con mucho gusto, tengo 87 años, los acabo de cumplir este 12 de diciembre, desde ahí pienso que fui bendecido por nacer el Día de la Virgen de Guadalupe. y estar pasando los últimos días de mi vida en este homenaje increíble; donde creo que es la primera vez que un músico, como tu servidor, lo ha hecho. Y con ‘Yo sé que te acordaras’, cantado por El Mimoso y por Carlos Sarabia, qué orgullo para Germán Lizárraga que se hagan este tipo de reconocimientos”, comentó.