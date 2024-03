El barítono Germán Olvera protagonizará a “Don Giovanni”, en la puesta en escena que se celebrará 15 y 16 de marzo en el Teatro Ángela Peralta.

La obra será presentada por Escena 77 y por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y en ambos días será a las 20:00 horas.

La propuesta musical y escénica será un homenaje a la etnias Paquimé y Yoreme, y tiene como primer fundamento a la muerte inherente a la vida, planteamiento de esta historia perfilada entre las más famosas de la ópera mundial con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo Da Ponte.

En conferencia de prensa, Rodrigo Caravantes y Patricia Pérez, integrantes de este proyecto, en compañía del cantante Germán Olvera; el maestro Gordon Campbell, quien dirigirá a la Camerata Mazatlán y María Murillo, quien dirige el Coro Ángela Peralta, anunciaron que ya están listos para dar inicio con las funciones.

El barítono Germán Olvera externó sentirse contento de regresar a Mazatlán, ya que él vivió en el puerto, y de interpretar a Don Giovanni este drama adaptado.

“Yo soy Germán Olvera, barítono mexicano, sinaloense por adopción, viví aquí, y volver aquí es un placer por su gente, su comida, el clima, en unas condiciones siempre maravillosas, es un placer estar aquí, y en esta ocasión cómo ya lo han mencionado con un reto de una magnitud que nos supera a todos, Don Giovanni, una de las piezas más complejas que han existido en la música, gramaticalmente, musicalmente, y que es para todos un reto que les venimos a ofrecer desde un punto de vista muy distinto al que se está acostumbrado, pero orgullosamente con un punto de vista muy mexicano”, comentó.

Actualmente el cantante del bel canto radica en Europa y agradeció la invitación que personalmente le realizó la soprano mazatleca Patricia Pérez.

“Volver a México es un placer, yo ya había buscando hacerlo hace mucho tiempo ya lo había pláticado con Paty, desgraciadamente la agenda no me lo había permitido, sin embargo por alguna u otra razón no se había podido; Don Giovanni la hice yo en Alemania hace tres años, y es una obra de mucho respecto, es mucha música, es un contexto dramático muy complejo, y el hecho de venir aquí y hacerlo de nuevo, es como regresar un poco de lo que el País me ha dado, y lo que Sinaloa me ha dado, yo vive aquí hace unos años”, comentó.

“En cuanto a las culturas tenemos un lejanía, pero a vez tenemos muchas cosas en común, las costumbres como lo mencionaba de la expresión física para representar las presencias espirituales, los sonidos de los animales, acá tienen la Danza del Venado, nosotros tenemos la Danza del Viejito, una persona que está a punto de morir, pero no, es como un viejito con mucho vitalidad”.

“Tenemos santuarios naturales en Michoacán, como acá en el desierto hay muchísima cercanía con la espiritualidad, con estas cosas, y como decía antes es un poco obvio para los que vivimos en México, o los que somos mexicanos, pero en el mundo no se habla de eso, y para mi involucrarme en estos temas es algo que me ha llamado la atención siempre y que me fascina y el hecho de hacerlo profesionalmente con lo que mejor puedo hacer que es la música es algo que me emociona mucho”, dijo.

Este proyecto, será el primero que hace como compañía Escena 77, la cual se formó hace un año, y está apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales; por la Producción nacional de música realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES) y por la Secretaría de Cultura (Fonca), de ahí que recibe el respaldo del Instituto de Cultura para efectuarse en Mazatlán.

Los boletos ya están a la venta en la taquilla del TAP, y tienen un precio de 520, 480, 420 y 380 pesos.

Música

La música de Mozart será interpretada por la Camerata Mazatlán bajo la dirección del maestro Gordon Campbell con el acompañamiento del Coro Ángela Peralta que dirige la maestra María Murillo.