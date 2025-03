Gloria es la nueva Reina Internacional del Pacífico 2025

Con grandes emociones, sueños cumplidos y un enorme agradecimiento hacia la vida, Gloria Itzel Carrillo fue coronada como la nueva Reina Internacional del Pacífico 2025.

Durante la velada del lunes en el restaurante La Pérgola del Hotel El CID, se llevó a cabo el certamen, que aporta alegría y belleza a las noches del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025.

Diez mujeres regalaron su mejor sonrisa y lucieron con orgullo sus trajes típicos y vestidos de noche, dispuestas a triunfar y ser la máxima belleza del Pacífico.

Gloria, originaria de Culiacán Sinaloa, logró llevarse los tres premios: Traje Típico, Amistad y la corona de Reina del Pacífico.

Lucero Lizárraga, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025, coronó a la nueva soberana del Pacífico.

Esther Cárdenas obtuvo el título de princesa con el segundo lugar y Evelyn Carolina Hernández el tercero, ambas fueron coronadas por la reina de los Juegos Florales, Desirée I.

También participaron en este certamen: María Demeritus; Ada María del Rosario Gil; Karely Sánchez; Madelyn Alarcón; Diana Reyes; Lizbeth Navar y Katherine Burgos.

El jurado estuvo conformado por Lucero I, actual soberana del Carnaval de Mazatlán, Desireé I, Reina de los Juegos Florales 2025, Bety Juárez Mexicana Universal Sinaloa 2025, Siu Ying, Reina Infantil del Carnaval, homenajeada por 25 años de reinado y Marcela Valdez, Reina de los Juegos Florales 2014, actualmente coordinadora de Reinas.

Cómo invitadas especiales asistieron Fernanda Beltrán, Miss universo México 2024, Cristiana Guillén, Reina del Pacífico 2023 y Miss Internacional 2024, Frida Alissa Rincón.

La magia del carnaval despierta las ilusiones e inspira a las bellezas a formar parte de la cultura e historia.

Gloria Itzel Carrillo dijo sentirse muy emocionada de estar en el Carnaval, pues era uno de sus sueños más grandes.

“No sabía cómo ni cuando , pero yo dije que tenía que estar aquí y ahora ganando e invitada de honor el próximo año, pues estoy más que agradecida”.

Compartió que quien la inspiró para participar fue su familia, por la experiencia y conocer un poco más de Mazatlán.

Invitó a las personas a que se animen a participar en este certamen si tienen la intención.

“Si lo haces con mucha pasión y con las ganas puedes obtener resultados”.

Finalmente señaló que lo mejor del carnaval fue la cultura y la calidez de la gente.

“Y más que nada, me sorprendió ver como se emocionaban las personas al verte, yo me quedo con eso la verdad, estuvo maravilloso, me encantó”.