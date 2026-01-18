Gloria López Gavito corta el listón de la exposición “Vínculos oníricos, un lazo invisible”

Un total de 38 obras, entre cuadros, dibujos, y esculturas conforman la exposición “Vínculos oníricos, un lazo invisible”, la colección más reciente de la reconocida artista plástica mazatleca Gloria López Gavito.

Mazatlán, Sinaloa, 16 de enero de 2026.- Un total de 38 obras, entre cuadros, dibujos, y esculturas conforman la exposición “Vínculos oníricos, un lazo invisible”, la colección más reciente de la reconocida artista plástica mazatleca Gloria López Gavito.

La Galería Rubio fue el escenario donde acompañada de familiares, amigos y colegas, la noche del 15 de enero la artista realizó el corte del listón a las 19:00 horas, acción que marcó la apertura de esta exhibición que estará vigente hasta el 20 de febrero en horarios de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00, mientras que los sábados será de 09:00 a 13:00 horas.

A través de la exposición individual López Gavito comparte que los vínculos son una especie de cadena invisible, son conexiones que se establecen principalmente entre personas o también pueden involucrar a otros seres vivos, lugares, objetos, ideas o más allá de lo material, a lo onírico, estás pueden ser culturales, emocionales, sociales, físicos o simbólicos e implican un lazo significativo, más que un contacto superficial.

La bienvenida estuvo a cargo de la maestra Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes y museógrafa de la exposición.

Durante su participación la artista Gloria López Gavito agradeció la asistencia de caras conocidas, así como al Instituto Municipal de Cultura por la apertura para esta colección, en la que explora a través de sus obras, sus vínculos con el mundo de los sueños y los lazos invisibles, lo que une con lo que quiere y con lo que admira.

“En esta exposición estoy enfocada al tema de los vínculos, se llama “Vínculos oníricos, un lazo invisible”, porque, siento que siempre tiene uno la unión hacia ciertas cosas, personas como la familia, las amistades, gente que se ha ido cruzando en la vida de uno, vínculos con preferencias de algún animal en particular, o con la naturaleza en general, explicó.

Óscar García Osuna, del Instituto de Cultura, felicitó a la artista plástica por la exposición y agregó que quienes tienen la bendición de conocerla, saben que es una profesionista, una persona comprometida con la comunidad, con la parte social, pero también con la naturaleza y ese vínculo ha hecho de ella, no una profesionista más, sino un ser humano que vale la pena conocer.

Para concluir el protocolo se declaró inaugurada la exposición en voz de Mónica Rice y se dio acceso a los visitantes quienes admiraron los “Vínculos oníricos, un lazo invisible”.