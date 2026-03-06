‘Godzilla’ ‘invadirá’ la sala del Cinematógrafo ‘Marco Lugo’ este sábado

Un clásico de ciencia ficción de todos los tiempos, “Godzilla” (1954), dirigida por Ishiro Honda, llega este sábado 7 de marzo a las 5:00 p.m. al Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, una obra fundacional del cine fantástico y una de las películas más influyentes del Siglo 20.

Estrenada en el año de 1954, el largometraje fue producido por la compañía japonesa Toho y musicalizada por Akira Ifukube, la cinta obtuvo el Premio de la Asociación de Productores de Cine de Japón y con el paso del tiempo ha sido reconocida como un clásico, estableció la franquicia cinematográfica más longeva de la historia y es considerada una obra maestra del cine de monstruos.

La historia inicia cuando misteriosas explosiones destruyen embarcaciones en el océano Pacífico. Pronto se revela la presencia de una criatura gigantesca, despertada y mutada por pruebas nucleares: Godzilla. Más que un simple monstruo, la figura encarna el trauma colectivo de Japón tras Hiroshima y Nagasaki.

La devastación de Tokio no es solo espectáculo visual, sino una alegoría del miedo atómico y de la fragilidad humana ante las fuerzas que desata.

En términos cinematográficos, Godzilla revolucionó el cine de efectos especiales mediante la técnica del “suitmation” —un actor dentro del traje del monstruo interactuando con maquetas minuciosamente construidas— creando una sensación física y tangible de destrucción.

Honda combinó el cine de ciencia ficción con el drama humano, otorgando profundidad ética a una historia que pudo haberse quedado en la superficie del entretenimiento. El resultado es una obra que dialoga con la memoria histórica y que convierte al monstruo en espejo de nuestra propia violencia tecnológica.

Para presenciar esta obra, la entrada será libre, con cupo limitado, la película se proyecta en su idioma original con subtítulos en español, las puertas del cinematógrafo se abren 20 minutos previos al inicio, ingresando por la entrada principal del CMA junto al Teatro Ángela Peralta.