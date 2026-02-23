Gordon Campbell conmueve con la interpretación de ‘Las siete últimas palabras de Cristo’

MAZATLÁN._ Como parte de la edición 16 de la Temporada Gordon Campbell y ya en temporada de Cuaresma, el Teatro Ángela Peralta fue escenario de una profunda experiencia musical con la interpretación de Las Siete Últimas Palabras de Cristo de Théodore Dubois, obra emblemática del repertorio sacro.

La primera parte del programa abrió con el vibrante “Exsultate, jubilate”, seguido del recitativo “Fulget amica dies”, el andante “Tu virginum corona” y el jubiloso “Alleluja”, piezas que prepararon el ánimo del público para la intensidad espiritual de la segunda parte.

Tras el intermedio, se dio paso a la obra central de la noche con la Introducción “O vos omnes”, interpretada por la soprano Wendy García, cuya voz clara y expresiva marcó el tono contemplativo de la tarde.

A lo largo de las siete palabras, el tenor Pedro Camacho y el barítono Érick Daniel Plantillas se sumaron con fuerza dramática y sensibilidad.

La primera palabra, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, reunió a los solistas junto a ambos coros en un momento de poderosa carga emocional.

En la segunda palabra, “Hoy estarás conmigo en el paraíso”, el dúo entre Camacho y Plantillas destacó por su compenetración vocal; el propio Campbell compartió con el público que se trata de una de las páginas que más conmueven su corazón.

La tercera palabra, “Madre, ahí tienes a tu hijo”, integró nuevamente a la soprano junto al tenor y barítono, arropados por las voces corales.

El dramatismo se intensificó con la cuarta palabra, “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”, a cargo del barítono Érick Daniel Plantillas.

En la quinta, “Tengo sed”, Camacho, Plantillas y los coros construyeron un clímax de tensión contenida, mientras que en la sexta, “Todo está consumado”, y la séptima, “En tus manos encomiendo mi espíritu”, cerraron la obra con un despliegue coral que conmovió a los asistentes.

Entre cada intervención, el maestro Campbell ofreció breves explicaciones apoyadas en pasajes bíblicos, enriqueciendo la comprensión de la obra y reforzando el carácter reflexivo del concierto.

La soprano Wendy Lucero García Guzmán, licenciada en Canto por la Escuela Superior de Música del Estado de Sinaloa, ha desarrollado una sólida trayectoria en ópera y repertorio sacro, participando en producciones estatales y festivales nacionales.

Por su parte, el tenor Pedro Pablo Camacho Ramírez, integrante activo del Coro de Ópera de Sinaloa y del Coro de la Comunidad de Culiacán, continúa su formación profesional con destacadas participaciones como solista.

Mientras que el bajo-barítono Érick Daniel Plantillas Rodríguez, con experiencia en estudios operísticos nacionales, aportó profundidad y carácter a cada intervención.

El Coro de la Comunidad de Culiacán, fundado en 2011 por Campbell, reafirmó su vocación incluyente y su compromiso social, mientras que el Coro del Teatro Ángela Peralta, integrado por sopranos, mezzosopranos, tenores y bajos de reconocida trayectoria local, dio muestra de cohesión y potencia sonora.

La mayoría del público estuvo conformada por integrantes de la comunidad extranjera radicada en el puerto, quienes respondieron con prolongados aplausos a una tarde de recogimiento y excelencia artística.