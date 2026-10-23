Justo este sábado, Jorge Alberto Avendaño está presentando su libro Gótico norteño en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) al tiempo que en su tierra se celebra el Festival Cultural Sinaloa; en paralelo transcurre la celebración que pareciera servir de marco para escuchar la voz del joven escritor sinaloense que tiene historias descarnadas que contar. Si bien los escritores suelen ser personajes del mundo, cabe decir que, entre centenares de escritores, ponentes, bibliotecarios, traductores y lectores unidos en la gran manzana por el idioma español, alrededor de sesenta forman parte de la delegación mexicana, y me atrevo a decir que Jorge Alberto es el único sinaloense en esta octava edición de la FILNYC y eso es, para esta que escribe, un gusto doble.

Cuando leo a un autor por primera vez, y no sé mucho, o nada, de su historia personal, no puedo quitarme la manía de querer saber qué tanto de autobiográfico se esconde entre sus historias. En particular lo digo con Jorge por la dedicatoria tan sentida y doliente que deja ver en este Gótico norteño; su segundo libro. En general también dedicado a todas las personas que han sobrevivido a las incontables formas de violencia que históricamente han aquejado a nuestro país. Aunque estas historias tan puntuales geográficamente aquejan, estoy segura, a montones de personas en el mundo. Mas éstas ocurren justo aquí, en México, en Sinaloa, en las calles, en el centro de Culiacán y una más en la frontera de Tijuana.

Tres historias: una de trata, otra de un crimen de odio y una más de una chava perdida en las drogas que lo único que tiene en mente es contagiar de VIH a todo aquel que se atraviese en su camino. ¿Qué tienen en común?, la soledad, el abandono, el engaño, la candidez, la venganza, la traición... en todas éstas: las calles, el vicio, el alcohol, la muerte... más cada una está plagada de amor. En Tijuana, la promesa. La frontera que promete todo, también vende vida y juventud; no importa que haya que desangrar a unos para renovar a otros, a los gringos, al turismo que llega para transfundirse la sangre que dejará sin vida a los incautos migrantes que caen en las redes del Sharky y del Balam, dos violentos delincuentes, usureros, traficantes y ladrones que hacen el negocio redondo. ¿La incauta?, Amalia, una enfermera a medio terminar, que engatusada por el Balam cae en sus redes y, ella que es del bello Comitlán, Oaxaca, va a dar a la frontera norte sin saber el terrible final que le espera. ¿Otra desaparecida?

En los cuentos de Avendaño no hay tiempo para la redención, la historia transcurre terrible y cruel, como sucede en la cruda realidad. Los personajes no titubean, no tienen conflicto moral, no tiemblan; los personajes son. Cada lector encontrará su favorito, el mío es En Mascara Negra, una historia más de la crueldad y el desprecio que se tiene a los puñales, a los jotos, a los homosexuales, sí, pero la ternura y la belleza que Avendaño da a esta historia es tan delicada que al final no puedes evitar rodar una lágrima. Un jovencito de apenas 17 años, traicionado por su banda, con quienes creció, por quienes se decían sus amigos... Fue el Máscara Negra quien alzó los puños por él.

Estoy segura de que Gótico norteño, justo en este momento, en este sábado de octubre, está llegando al corazón de los lectores que llegaron a la FILNYC. Celebro que esta forma regia de contar el norte sea parte de ‘La lengua, el mar que somos’, eslogan que reza en esta 8a edición en New York y que forme parte de su mar de historias. De Sinaloa para el mundo. ¡Enhorabuena!, querido Jorge Alberto.