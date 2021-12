Gozan mazatlecos de la ‘Gala Navideña’

El concierto memorable dio inició con las melodías We wish you a Merry Christmas y Marcha cascanuecves, para que posteriormente bailarines de la Compañía de Ballet encendieron la chispa navideña en el escenario al danzar con Christmas spectacular.

Muñequitas de caramelo y lindos soldaditos, acompañaron a los coros Ángela Peralta, Guillermo Sarabia e Infantil con la pieza Joy to the world, con la que el final levantando unos cubos blancos pusieron la palabra ‘Feliz Navidad’ ante los aplausos del público.

Los solistas Brayan Camargo, Mariela Ángulo, José Miguel Valenzuela y Rodolfo Ituarte retumbaron las paredes del teatro con su interpretación de Blanca Navidad. Este último también cantó The must wonderfuk time of the year.

Los integrantes del Coro siguieron con el concierto al cantar Aleluya, en tanto que, con el Niño del Tambor y Gatatumba, interpretadas por el Coro Infantil dirigidos por la maestra, la mezzo soprano Mariela Angulo, el público se animó a aplaudir con gran entusiasmo.