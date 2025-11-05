Gozan sinaloenses con ‘Así canta Sinaloa’

Un recorrido musical por temas de reconocidos compositores sinaloenses, fue el que se disfrutó la noche del martes en el Teatro Pablo de Villavicencio, con el espectáculo denominado Así Canta Sinaloa, en el que se fusionó música, canto, baile y hasta toques de comedia. Con el guion y dirección de Lázaro Fernando, el espectáculo es un homenaje a la música de la tambora, cuna de grandes compositores que han trascendido mundialmente con sus canciones, convirtiéndolas en verdaderas joyas de la música, y que hasta hoy en día siguen vigentes, y en el gusto del público. El show reunió a dos grandes talentos del bel canto, por un lado el tenor Ricardo Rodríguez, y a la mezzosoprano oriunda de Guamúchil, Oralia Castro, quienes en conjunto con la Compañía Folclórica Sinaloense, el Coro de Ópera de Sinaloa, y la Orquesta Los Amos de la Noche, convirtieron el escenario del Villavicencio, en una gran fiesta en donde el público vivió toda clase de emociones, desde la nostalgia hasta la algarabía, con cada una de las interpretaciones magistrales de los dos cantantes.

La mezzosoprano conquistó a los presentes durante su actuación.

Ante un público que llenó el recinto, el recorrido cronológico musical, inició al ritmo de la tambora, con la interpretación del Vals Alejandra, del mazatleco Enrique Mora, como una entrada de lo que se disfrutaría en el evento, cantada por ambos artistas. Del culiacanense Alfredo Carrasco, llegó el tema Adiós, interpretado por el tenor y la mezzosoprano, cautivando a los presentes con su educada voz, recibiendo una ola de sonoros aplausos, para posteriormente dar paso al tema Por qué no he de llorar, de Fernando Valadés, el cual fue coreado por el respetable. De Los Mochis, se hizo presente el compositor Pablo Beltrán, con el tema Quién será, con la presencia de ambos artistas quienes hicieron bailar a los presentes en sus asientos al ritmo de la música, acompañados del grupo de bailarines, quienes prepararon armónicas coreografías para acompañar cada uno de los temas.

El espectáculo contó con la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense.

Guasave también se hizo presente, cuando en el escenario, la orquesta comenzó a interpretar los acordes de El Capiro, de Luis Pérez Meza, para continuar con un corrido muy famoso, El alazán y el rosillo, tema que inmortalizara Antonio Aguilar, compuesto por el mocoritense Miguel Jacobo Olguín. La fiesta seguía, con cada pieza, la algarabía del público se notaba más, volviéndose el tercer cantante en el teatro, cantando esta vez junto a los artistas la pieza Esta noche la paso contigo, del orgullo mazatleco Laura Gómez Llanos, cantada por Pablo Osuna. Oralia Castro regresó para cantar Te voy a enseñar a querer, que fue otra de las piezas que no podía faltar en este cronología, una pieza con la que el tenor recordó al gran José Alfredo Jiménez, para posteriormente traer a escena al oriundo de Angostura, Espinoza Paz, de quién se interpretó el tema Un hombre normal, bastante conocido por el respetable, inmortalizando el momento en sus celulares. La voz de la mezzosoprano vez más resonó en el escenario, esta vez al interpretar de la guamuchilense Ana Gabriel, su éxito Es demasiado tarde, mismo al que se sumó la gran parte de las féminas que ahí estaban, cantándola de principio a fin. El programa continuó con un tema popero de los 90, Me enamoré en un bazar, que hiciera famoso Flans, compuesta por el culichi Jesús Monárrez, para seguir con Besos y Copas, que hiciera famoso la reconocida guasavense Chayito Valdez, en la voz la mezzosoprano.

Integrantes del Coro de ópera también formaron parte del evento.

Otra temas que también formaron parte del programa fueron Un amor en el olvido, del también compositor culiacanense Víctor Franco, y El Barzón, de la culiacanense Amparo Ochoa. El niño perdido, también figuró en esta lista de homenaje a compositores sinaloenses, el tema compuesto por Wenceslao Moreno, siendo David Aguilar, quien después compusiera la letra de la misma. Así Canta Sinaloa no dejaba de sorprender a los presentes, que emocionados, disfrutaban el espectáculo visual y auditivo que preparó por los más de 50 artistas que participaron en el escenario, en una fiesta que muchos no quisieron perderse.

El tenor Ricardo Rodríguez.

La orquesta seguía tocando, el público aplaudiendo, y sobre el escenario, Ricardo y Oralia seguían cautivando al público con sus voces, duetos, bailes y toques de comedia que arrancaban las risas de los presentes. Tras más de una hora de concierto, el gran final llegó con piezas que se han vuelto icónicas entre el público, interpretando esta vez del guamuchilense Luciano Luna, Te hubieras ido antes, que hiciera famosa el llamado “Rey de la Taquilla” Julión Álvarez, para seguir con otro compositor, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, con Échame a mi la culpa, y de Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo”, la pieza Culiacán Bella Tierra de Ensueño, sin dejar fuera al compositor Faustino López, creador de La Tambora sinaloense, cerrando así una noche llena de homenaje, tradición, y mucha música sinaloense.

Los amos de la noche.