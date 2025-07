Graciela Ríos, una mazatleca detrás del documental ‘Concierto para otras manos’, nominado al Ariel

La talentosa actriz y coproductora mazatleca Graciela Ríos ha dado un paso importante en su carrera con la realización del documental “Concierto para otras manos”, obra que está nominada a los Premios Ariel.

La obra ofrece una mirada emotiva y reflexiva sobre el poder de la música y la superación personal. Con una visión única, Graciela Ríos junto al productor y director Ernesto González Díaz, ha logrado capturar la historia de personas que, a pesar de las adversidades, encuentran en la música un vehículo para expresarse y conectar con el mundo.

El documental, que ya ha sido presentado en varios espacios culturales y festivales, narra la vida de David, quien sueña con ser pianista como su padre José Luis, pero éste lo cree imposible, debido a las características físicas de su hijo: brazos cortos, manos con cuatro dedos y audición limitada.

Gracias a su tenacidad, David le demuestra que puede tocar a su manera y juntos inician un camino musical que culmina en un nuevo reto para David: estrenar en plena pandemia el difícil concierto para piano y orquesta que su padre compuso para él.

Es una obra profundamente conmovedora que resalta la resiliencia humana y el impacto transformador del arte en la vida de las personas.

“La historia va como de todo este camino que recorren juntos (padre e hijo) para compartir un sueño en común, porque David, quien tiene síndrome de Miller, desde niño admiraba a su papá y quería hacer música como él y digamos que trata por un lado David de encontrar la manera de tocar, tomando en cuenta sus recursos y José Luis de dejar de lado los prejuicios y descubrir que sí hay otras formas de hacer música que no son solo las tradicionales”, comentó.

“De eso va la película, es este camino padre e hijo, del recorrido musical en conjunto que además culmina con un nuevo reto para ellos, que es el concierto para ocho dedos, con piano y orquesta que José Luis compone especialmente para su hijo, por eso es para ocho dedos”, dijo.

Ríos, egresada de Comunicación y Artes Audiovisuales ITESO, comenta que es una obra con una mirada profunda a la música, el arte y la superación humana, por lo que invita al público a que se dé la oportunidad y lo vea en salas alternativas, ya que este 10 de julio de estrena en varias salas en el País.

Una nominación muy gratificante

Aunque nunca fue una meta, para Ríos y González Díaz, el estar nominados a los Premios Ariel, es algo muy gratificante.

“La verdad es que esa nunca fue nuestra meta, tanto el director como yo estudiamos música. Yo estudié un tiempo allá en Mazatlán, porque soy de Mazatlán y él de Guadalajara, y era muy conocido este interés que teníamos en el piano y en la música; uno de nuestros amigos en común conoció a David, lo contactó con Ernesto (el director) y él al conocer a David, el simple hecho de verlo tocar le pareció algo extraordinario, nunca había visto a alguien con sus características físicas y menos tocando el piano y con una técnica muy única y con mucho virtuosismo y pasión”, explicó.

En ese proceso, descubrieron que el maestro de David era su padre, y que había un recorrido detrás, por lo que dijo les pareció una historia que había que contar, se lo plantearon a los protagonistas, que se emocionaron y aceptaron, y así nació el documental que hoy ha ganados premios a nivel nacional muy importantes.

El pasado 29 de abril la cinta fue reconocida como Mejor Documental en la quincuagésima entrega de las Diosas de Plata, otorgadas por Periodistas Cinematográficos de México, AC, (Pecime). En 2024 obtuvo el premio a Mejor Documental en la duodécima edición de la Gran Fiesta de Cine Mexicano, así como el reconocimiento a Mejor Edición en el Festival Cine al Margen, y el Premio del Público en el Festival Zanate de cine documental. Además, su estreno internacional se llevó a cabo en el Festival Breaking Down Barriers, en Moscú.

“Fue un proceso de 5 años, sí fue todo un recorrido, no fue sencillo, de entrada desde que les mostramos la película y les gustó, y que después pudimos estrenarla ya en el Festival de Guadalajara y tuvo muy buen recibimiento y ha tenido muy buen recibimiento hasta la fecha, la verdad es que ha sido de lo más gratificante”, dijo.

“Y ahora con los reconocimientos, nos dieron el Premio del Público en el Festival Zanate de cine documental, la Diosa de Plata hace poco y ahora con la nominación al Ariel, pues la verdad, estamos muy muy agradecidos, y esperamos también, sobre todo, que estos reconocimientos ayuden a que la película se vea y se pueda compartir esta historia con más personas”.

La nominación a un Ariel dijo siempre es algo que todo cineastas anhela.

“Creo que no nos pusimos del todo esa meta (Premio Ariel). Obviamente siempre está el anhelo de lograr ese tipo de reconocimientos, el Ariel es un premio muy muy importante en el cine mexicano, entonces, pues obviamente siempre aspiramos a que llegue lejos aún si, digamos, que la motivación para contar historias no no parte de ahí, pero sí estamos muy contentos, no lo veíamos venir, sinceramente fue una muy grata sorpresa”.

Falta mucho por hacer

Como mazatleca de nacimiento, Graciela ha querido aportar con su talento a la comunidad cultural en general, y con este documental lo ha logrado de una manera única, colocando a Mazatlán en el mapa de la producción cinematográfica de alto nivel.Con una carrera que ha transitado por diversos terrenos, desde la actuación hasta la dirección de proyectos audiovisuales, Ríos ha demostrado su versatilidad y compromiso con el arte.

Aún así, comenta que falta mucho por hacer, para que el cine alternativo tenga mayor éxito.

“Creo que se tiene que seguir trabajando mucho todavía, de hecho ahorita vamos a comenzar con el estreno de la película en varias salas del País, pero sobre todo en circuitos culturales alternativos, porque precisamente las grandes cadenas, de hecho coincidió con el estreno de Superman, entonces, las grandes cadenas siguen priorizando ese tipo de cine y se complica muchas veces compartirlo”.

“Creo que todavía falta mucho, mucho, por hacer en el área de la distribución y pues seguir también invitando a la gente y motivándola a que le den oportunidad a este tipo de películas, que incluso pueden resultar hasta más cercanas ya que son personas que comparten su historia con nosotros”.Compartió que está trabajando en un proyecto en donde busca destacar algo de sus raíces en Mazatlán, por lo que adelantó que sería sobre la temática de las Pulmonias, vehículo que sólo hay en el puerto.

La película Concierto para otras manos, llega el 10 de julio a salas de México, en Guadalajara tendrá funciones en la Cineteca FICG y en el Cineforo.

“Todavía en Sinaloa no tenemos salas, por ahí creo hay una cultural en Culiacán, pero todavía no se ha concretado nada, esperamos pronto dar a conocer donde se estará proyectando el documental”, dijo.