Gran concierto cerrará el Curso de Dirección Orquestal en el Museo de Arte de Mazatlán

Con el propósito de fortalecer la formación académica y artística de docentes y jóvenes músicos, autoridades estatales y locales de Cultura se llevará a cabo del 16 al 21 de marzo el Curso de Pedagogía Musical y Dirección Orquestal para Orquestas Juveniles, que será impartido por el maestro Alberto Torres Xolocotzi, destacado músico y director proveniente del estado de Tlaxcala.

Este curso está dirigido principalmente a la planta docente de la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario, con el objetivo de fortalecer herramientas pedagógicas y metodologías de trabajo enfocadas en la enseñanza musical dentro de orquestas infantiles y juveniles.

Y como parte del cierre del curso, el sábado 21 de marzo a las 12:30 horas se realizará un Gran Concierto en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, con entrada libre, en el que participará la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario bajo la dirección de los maestros Diethers Roberto Torres Cartagena y Alberto Torres Xolocotzi, presentando el resultado del trabajo académico realizado durante la semana.

Como parte de las actividades académicas, el maestro invitado también ofrecerá clases especializadas de flauta transversal a los alumnos de la agrupación.

La presencia del maestro Alberto Torres Xolocotzi en Mazatlán fue posible gracias al vínculo profesional y de amistad que mantiene desde hace años con el maestro Diethers Roberto Torres Cartagena, director general de la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario, relación que se remonta a la etapa en que ambos coincidieron trabajando en proyectos musicales en el estado de Tlaxcala.

Esta colaboración permitió concretar su visita para compartir su experiencia artística y pedagógica con la comunidad musical del puerto.

El maestro Alberto Torres Xolocotzi cuenta con una sólida trayectoria como flautista y director orquestal. Inició sus estudios musicales a los siete años en el Sistema de Orquestas del Estado de Tlaxcala y posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde se formó bajo la tutela de reconocidos maestros.

A lo largo de su carrera ha dirigido diversas agrupaciones sinfónicas y juveniles, y se ha presentado en importantes recintos culturales del país como el Palacio de Bellas Artes, la Sala de Conciertos Tlaqná y el Centro Nacional de las Artes.

Entre sus responsabilidades profesionales destacan su labor como director de la Orquesta Comunitaria de Cuernavaca del Sistema Nacional de Fomento Musical, director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y, más recientemente, su nombramiento como titular de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. En 2025 fue reconocido con el Premio Estatal de Música Tlaxcala por su destacada trayectoria artística.