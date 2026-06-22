Gran noche de reencuentro operístico durante el Concierto a dos Pianos

Una velada inolvidable disfrutaron los mazatlecos con el concierto “A dos pianos: Gala de reencuentro”, un evento que sirvió como antesala para la celebración del 35 aniversario de la fundación del Coro Ángela Peralta, que se conmemorará en 2027.

La velada musical coordinada por la maestra María Murillo, actual directora del Coro Ángela Peralta, tuvo un significado profundamente emotivo porque el maestro Antonio González, fundador de la agrupación, viajó a Mazatlán especialmente para este gran acontecimiento, donde estuvo cobijado por el calor del público, rodeado de algunas de las voces más emblemáticas que él formó a lo largo de la historia del coro y de la música que él mismo enseñó a querer.

Una atmósfera desbordante de emoción

En la sala del teatro el ambiente se sentía cargado de una profunda nostalgia, pero sobre todo, de una inmensa gratitud. Decenas de familias y exintegrantes que han pasado por las filas del Coro Ángela Peralta a lo largo de las décadas regresaron al máximo recinto cultural de la ciudad, con un solo propósito: escuchar, ovacionar y “apapachar” a su mentor. Los aplausos y las muestras de cariño convirtieron la sala en un espacio de celebración, donde el Maestro Antonio González se entregó por completo a su público.

Virtuosismo y grandes arias

La velada se dividió en momentos de alta calidad técnica y emotiva. El programa inició con el “Concierto para Piano en Re bemol op. 38” de Aram Khachaturian, en donde el Maestro Antonio González llevó la compleja parte solista y el talentoso pianista Sergio Castellanos asumió la titánica tarea de ser “la orquesta” desde su teclado.

La iluminación con fondo azul y rojo resaltó el dramatismo y la intensidad de la obra de Khachaturian cuyas notas se van entrelazando de una forma casi hipnótica, mientras los intérpretes se enfrentan no solo a un reto de velocidad, sino de profunda interpretación emocional. Al final, ambos pianistas fueron ovacionados por el público.