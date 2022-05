$!Gran velada con ‘Arias de concurso’, brindan miembros del Taller de Ópera

Luego pasó al frente la mezzo Gabriela Zazueta (de Culiacán), que impresionó gratamente con la interpretación de The trees on the mountains, de la ópera Susannah, de Carlisle Floyd, y entre las más aplaudidas, la ultra conocida La donna è mobile, de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, en la voz vigorosa del tenor Alan Herrera (de Culiacán).

Y una de Turandot, a cargo de la soprano Claudia Puebla (de Guamúchil, Sin.), que interpretó Tu che di gel sei cinta, de Puccini, con la que recibió intensos aplausos, mientras que el tenor Mario Canela (de Tijuana, B.C.), cantó muy bien Nel fragor della festa, de la ópera María De Rohan, de Gaetano Donizetti.