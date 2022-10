Grupo Morsa rendirá ‘Homenaje a The Beatles’ este domingo 9

El Teatro Ángela Peralta será el escenario de un magnifico concierto protagonizado por Grupo Morsa, quienes rendirán Homenaje a The Beatles, considerados para los expertos, como la mejor banda inglesa de todos los tiempos.

Serán dos funciones las que se realizarán este domingo 9 de octubre a las 17:00 y 20:00 horas, los boletos están a la venta en la taquilla del TAP en horarios de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado es de 9:00 a 14:00 horas.

Los precios de los boletos van desde 300 pesos en tercer balcón, 400 en segundo balcón, 500 en primer balcón y 550 pesos en la zona de orquesta.

Desde sus inicios The Beatles marcó esa efervescencia política, cultural juvenil, son los primeros artistas que hacen su propia música, desarrollan y van incluyendo otros géneros. Empiezan como un grupo de rock y poco a poco se van interesando por los instrumentos de la tradición clásica; incorporan el cuarteto de cuerdas o metales, música sinfónica y finalmente, instrumentos de otras tradiciones musicales como la de India.

Entre las piezas que se van a interpretar están Let it be, Hey Jude, Here comes the sun, Come together, Don’t let me down, entre muchas otras, que crearon el cuarteto de Liverpool durante sus años juntos.

La presentación de este concierto se da en la semana de estreno del Festival Cultural Mazatlán 2022, donde el Instituto de Cultura que dirige José Ángel Tostado Quevedo, trabaja sin cesar ofreciendo espectáculos artísticos de primer nivel.