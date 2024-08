Nacimos en el encierro. Nos negamos a perecer. Resistimos. Apenas supe, me armé y salí a la calle, a los camellones y jardines; necesitaba aire, un espacio para moverme, me estaba entumeciendo. Me reconocí de nuevo en el aire, el viento me hizo bien. Mi cuerpo volvió a vibrar, a sentirse libre. Allí estaba yo, de nuevo conectada con la vida, enviando un mensaje de amor y compañía a quienes quisieran mirarme, a quienes necesitaran saltar como yo. ‹‹Por que somos almas locas, vagabundas, porque las reglas no me funcionan››. La danza me salvó, la poesía me habitó. Ahora somos dos, somos Colectivo Rito, Danzas urbanas... Esa noche, en Noche de Museos, en el Museo Nacional de la Acuarela, Ana y Carmen, nos contaban una historia... y en mí ondeaba la imaginación.

Dos mujeres hablándonos de amor, de abandono, de odio, de furia. Que bella noche la de anoche, en ese museo anclado en el mero Coyoacán. Dos artistas en escena compartiendo su creación. Danzas urbanas es un proyecto del Colectivo Rito que nació en la pandemia y que ahora recorre museos, librerías, cafés, auditorios, parques y escuelas. Ana Chaparro, coreógrafa y bailarina, Carmen Vera, actriz. Dos generaciones, un mismo sentir que se conjuga y nos cuenta, a través de la danza y la narración, que todas hemos pasado por la vida aprisionando opiniones, juicios, amores y recuerdos que un buen día soltamos y al hacerlo nos liberamos para seguir navegando en el mundo. Dos almas que transmiten gozo, energía y libertad.

La expresión y la voz son los principales recursos de Colectivo Rito. Ana danza en el escenario, Carmen cuenta la historia —su veteranía te atrapa—. Luego se intercambian y se conjuntan en la trama. No hay cambio de luces, de maquillaje ni de vestuario, no se necesita, la historia es tan envolvente que en sí es suficiente. Sí, Danzas urbanas llega a tu ciudad, toma asiento y abre el corazón. Aquí un fragmento de lo narrado, escrito por Ana Chaparro:

“Porque lo tuyo es danzar por la vida con los pies descalzos y el cabello revuelto persiguiendo ideas imposibles para convertirlas en realidad, porque no puedes tomarte las cosas tan en serio cuando sabes lo cruel que puede ser la realidad. Luchas a veces inútilmente en batallas perdidas, pero si no lo hicieras...”

Comentarios: majuescritora@gmail.com