Guamúchil hace historia: Vanessa Galindo desvela masonería del Noroeste en el Museo Nacional

Su ponencia se tituló La masonería decimonónica del Noroeste mexicano: vínculos públicos y complejos .

El evento se realizó durante el Coloquio Internacional “Cofradías y Organizaciones Cívico Religiosas en el Mundo Hispano, Siglos XVI al XIX” , celebrado del 1 al 4 de septiembre y organizado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de Etnohistoria.

La presentación ocurrió en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología, un recinto cultural considerado el más importante de México.

La socióloga e historiadora Vanessa Galindo, originaria de Guamúchil, hizo historia al convertirse en la primera mujer de Sinaloa en exponer una investigación sobre la masonería del Noroeste en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México.

La investigación de Galindo no solo descentraliza la discusión académica nacional, sino que posiciona la relevancia histórica de la masonería en Sinaloa y Sonora en el mapa intelectual de México. Este trabajo se basa en el archivo particular heredado por su padre, el médico y periodista Dr. Jesús Galindo, conocido en el gremio como JEGAMO.

“La riqueza documental del Noroeste está redefiniendo el futuro de la investigación histórica en nuestro país”, expresó un vocero de la Secretaría de Cultura.

El núcleo de su intervención fue la revelación exclusiva de fuentes primarias de incalculable valor, presentada ante un sínodo de expertos internacionales. La investigadora expuso una colección específica de masonería del archivo particular heredado por su padre, Jesús Galindo.

Este acervo documental, resguardado celosamente por motivos de conservación y su carácter inédito, arroja luz sobre las redes de la mítica Gran Logia del Pacífico e incluye valiosos documentos transnacionales.

Entre las piezas, exhibió un histórico mandil masónico de alto grado vinculado presuntamente a las primeras logias revolucionarias del norte del país.

La indumentaria es actualmente objeto de riguroso análisis para precisar su temporalidad entre el siglo XIX y el siglo XX.

Vanessa Galindo anunció que su investigación y el cuerpo documental formarán parte de una extensa obra monográfica de su autoría, la cual se encuentra en su fase final de edición y próxima a publicarse. Con este logro, Galindo se consolida como un referente en la materia.