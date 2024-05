Lo enciendo y veo una notificación. Se trata del mismo usuario, todos los días lo mismo, ya me estaba impacientando. Mas me habían sugerido, que no ordenado, atender a los lectores, escucharlos y dialogar con ellos, generar ese lazo que hace que lo publicado tenga sentido. Les digo que él sólo me ataca. Me dice que no entiende lo que escribo, que fulana o mengana son mejores y que debería aprenderles lo mínimo. Es cruel y parece que me odia. Tan fácil que es no leerme, pero insiste y digo que quiere desquiciarme. Me volvieron a sugerir que no me lo tomara personal y que fuera empática. Me reté a escucharlo y a encontrarle sentido a lo que me escribe. No pasó mucho para darme cuenta de que el susodicho tenía la boca repleta de razón. Mi molestia, que ahora reconozco como necedad, es que me dio en donde más me duele. Me señaló las mismas cosas que odio de mí, esas de las que no puedo desprenderme. Ya me había dicho mi amiga “por qué tendrá una ese modo tan feo, pobres de quienes tienen que tolerarnos. Más a ti que a mí, claro”. Pero ese lector no estaba obligado a leerme, mucho menos a convivir conmigo de ninguna forma. Respiré hondo, me armé de aliento y le contesté. “Hasta que se dignó”, fue la respuesta del ocotito. Entrados en el diálogo, me hizo una lista de sus quejas como lector.