Hablan sobre la transformación del periodismo sinaloense en Triálogos

Informar con inmediatez, en diferentes plataformas y redes sociales, son los principales retos a los que se ha enfrentado el periodismo, coincidieron Alejandro Sicairos Rivas y Elizabeth Valdez Caro, en la sesión “Periodismo sinaloense: opinión pública, ciudad letrada y cuarto poder”, del programa Triálogos, que condujo de Rosy Gámez Gastélum.

Organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación, la charla inició con un homenaje a cinco figuras que dejaron una profunda huella en el periodismo de Sinaloa: José Luis Arriaga Robles (1954-2015), Germán Benítez Borrego (1952-2012), Aidé Cano Tiznado (1946-2017), Jorge Walterio Medina Palazuelos (1957-2020) y Salvador Sánchez Najar (1960-1999), cuyas trayectorias contribuyeron a fortalecer el ejercicio informativo y la reflexión crítica en la entidad.

La bienvenida estuvo a cargo del maestro Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Isic, quien habló de su hermano, José Luis Arriaga, quien fue coordinador de la Licenciatura en Periodismo que se impartió en la UAS, de la cual formaron parte los homenajeados, así como reconocidas voces que actualmente juegan un papel importante en los medios de comunicación en el estado.

“Fue una Licenciatura en Periodismo en la que mi hermano encontró un nicho de oportunidad y servicio, que dio muchos frutos y nos hizo descubrir con mucha alegría el cariño que muchos le tuvieron y le guardan a mi hermano”, comentó.

Rosy Gámez inició su participación felicitando a los egresados de esa primera generación de Licenciados en Periodismo en la UAS, en la que ella participó como maestra de géneros periodísticos, bajo la dirección de la maestra Dina Grijalva; un grupo en el cual formaban parte figuras de las artes, de los medios y de la docencia, con una gran experiencia empírica de lo que es el periodismo, y de quienes ella aprendió mucho.

Sobre los principales cambios que han enfrentado los medios en los últimos 26 años, Elizabeth Valdez recordó sus inicios en el periodismo con herramientas como el fax, el télex, la máquina de escribir y el papel revolución, y ahora, con la llegada de los medios digitales, enfrentarse al reto de la inmediatez y el tener que redactar las notas para diferentes plataformas, redes y públicos.

“Los periodistas que hemos experimentado estos cambios estamos ante una nueva realidad y un periodismo para multiplataformas”, comentó.

Alejandro Sicairos señaló que en un extremo pondría el periodismo con la máquina de escribir Olivetti, y del otro lado, la multimedia.

“Se siente nostalgia por los lectores del papel. Hay medios que se resisten a abandonar el papel, cuando la revolución digital ha venido a acaparar”, añadió quien llegó al periodismo más por necesidad que por vocación.

“La multimedia y lo digital nos hicieron entender que si el periodismo no se acerca a las audiencias, se puede perder”, de ahí la importancia de que los periodistas de hoy sean periodistas multimedia, que sepan presentar las noticias para cada plataforma.

En torno a si las redes sociales deben ser aliadas del periodismo, Valdez Caro consideró que, ante el mar de información que estas representan —mucha de la cual no es real—, esta se tiene que verificar a través de la investigación; mientras que Sicairos Rivas consideró que las redes sociales son una herramienta para hacer periodismo y sirven para, a partir de ahí, buscar una noticia de mayor profundidad.

“Las redes difunden muchas fake news que incitan al caos, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo en el país”, señaló.

Sobre el uso de la Inteligencia Artificial y su impacto en el periodismo, Elizabeth Valdez dijo que es una herramienta que se puede utilizar, pero no se puede confiar en ella, pues no siempre ofrece información veraz, por lo que Alejandro Sicairos se refirió a la condición indispensable del periodismo de “verificar, verificar y verificar”.

“La IA es una excelente herramienta para sistematizar la información, pero la inteligencia natural a la que nos convocó Luis Arriaga en la Licenciatura en Periodismo fue a profesionalizar el oficio del periodismo; una inteligencia para ganarnos a las audiencias, a los lectores, a través de los diferentes géneros periodísticos”, puntualizó.

El evento contó con la participación del Cuarteto Sinaloa, conformado por reconocidos músicos de la OSSLA, que interpretaron la pieza “Lacrimosa”, del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, aportando un momento especial mientras se proyectaban en una pantalla las imágenes de los periodistas que, aunque ya no están físicamente, su labor continúa siendo referente para las nuevas generaciones.