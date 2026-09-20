$!Hablarán Élmer Mendoza y Jorge Gastélum sobre Inteligencia Artificial

Con el objetivo de fomentar la lectura y abrir la conversación sobre el uso de la inteligencia artificial tanto en el ambiente escolar como en el social, Élmer Mendoza –miembro de El Colegio de Sinaloa– y Jorge Gastélum Escalante dialogarán en torno al libro De Mileto a la inteligencia artificial, a celebrarse en la preparatoria Rafael Buelna Tenorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Dicho evento se realizará el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas. Escrito por Jorge Gastélum, De Mileto a la inteligencia artificial es un libro sobre ciencia y epistemología.
Es una obra literaria que, mediante textos breves, narra episodios de esa historia a través de los personajes que la han forjado. Esta obra se organiza como un viaje intelectual que recorre más de dos mil años de historia.
Guiado por un hilo conductor: comprender cómo los seres humanos hemos aprendido a pensar, a dudar, a preguntar y a construir conocimiento sistemático, dicha travesía se despliega en veintidós anécdotas, cada una centrada en un personaje histórico y en un momento clave del desarrollo científico.
Jorge Gastélum Escalante es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, en el eje epistemología-metodología-método de investigación. Ha editado cuatro libros: La Escuela de Atenas y los creadores del método científico; Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros; El camino de la investigación y La cualidad también es científica.
La idea central es: la ciencia no nació con laboratorios, nació con la curiosidad de preguntarse “¿y si no son los dioses?”. El arranque en Mileto (Siglo VI a.C.) Empieza con Tales de Mileto, el primer hombre que dijo que el mundo se podía explicar con razones naturales, no con mitos. De ahí pasa a Anaximandro, Anaxímenes.
Dividido en siete capítulos, el libro abarca temas como:
Origen - Mileto: Tales de Mileto rompe con el mito y dice que el agua es el origen de todo. Nace el pensamiento racional.
Antigüedad y Edad Media: Hipatia de Alejandría (matemática asesinada por pensar diferente), Alhacén (inventa el método experimental con lentes), Roger Bacon.
Revolución Científica: Copérnico (la Tierra no es el centro), Descartes y la duda metódica, el matrimonio Curie y su sacrificio por el radio.
Siglo XX: Einstein, el genio que parecía lento de niño, y cómo su imaginación cambió el tiempo y el espacio.
Actualidad - IA: Las Trimates (Fossey, Goodall, Galdikas) que enseñaron a observar la naturaleza con paciencia, y Harari que nos advierte sobre la IA.