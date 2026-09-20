$!Hablarán Élmer Mendoza y Jorge Gastélum sobre Inteligencia Artificial

Con el objetivo de fomentar la lectura y abrir la conversación sobre el uso de la inteligencia artificial tanto en el ambiente escolar como en el social, Élmer Mendoza –miembro de El Colegio de Sinaloa– y Jorge Gastélum Escalante dialogarán en torno al libro De Mileto a la inteligencia artificial, a celebrarse en la preparatoria Rafael Buelna Tenorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Dicho evento se realizará el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas. Escrito por Jorge Gastélum, De Mileto a la inteligencia artificial es un libro sobre ciencia y epistemología.

Es una obra literaria que, mediante textos breves, narra episodios de esa historia a través de los personajes que la han forjado. Esta obra se organiza como un viaje intelectual que recorre más de dos mil años de historia.

Guiado por un hilo conductor: comprender cómo los seres humanos hemos aprendido a pensar, a dudar, a preguntar y a construir conocimiento sistemático, dicha travesía se despliega en veintidós anécdotas, cada una centrada en un personaje histórico y en un momento clave del desarrollo científico.