Con la participación de alrededor de 30 escritoras, dio inició el tercer Encuentro de Escritoras Sinaloenses en Mazatlán que tiene como objetivo intercambiar ideas y enriquecer sus conocimientos de manera mutua.

Mujeres escritoras de novelas, cuentos y poesía del Estado están en el encuentro que este año lleva por nombre “Sin habitación propia”, en el cual se tendrá tres días de actividades en el puerto.

Silvia Michel, coordinadora del evento, en compañía de las también escritoras Aleyda Rojo, Irasema Orona y Leonor Ramírez, y con la presencia de la profesora y poetisa Julieta Montero, y Miguel Ángel Ramírez Jardines, titular del Museo de Arte de Mazatlán, dieron la bienvenida a las asistentes.

“Bienvenidas al tercer Encuentro de Escritoras Sinaloenses en Mazatlán donde el objetivo es sensibilizarnos, conocernos, tejer esa red de comunicación, de amistad, de aprendizaje; el programa está muy nutrido, está pensado para que aprendamos algo diferente cada año, y este año el concepto de Sin habitación propia, que nos lo va a platicar Julieta (Montero), y a lo largo de las conferencias cada una de las escritoras ponentes va hablar de su habitación al momento de crear”, dijo Michel a las asistentes.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez Jardines, titular del Museo de Arte de Mazatlán, expresó una mensaje de bienvenida a las escritoras y dio por inaugurado el encuentro.

“Nos dio mucho gusto que se haya programado este evento aquí en el Museo, no sólo digamos para proyectar lo que las escritoras están haciendo, sino también para que las mujeres en general continúen con su proceso de empoderamiento en la sociedad y que nos obliguen a los hombres ha buscar una relación cada vez más equitativa, no sólo en las letras, no solo en los eventos artísticos y culturales sino en la vida en general, felicitaciones por este evento, y sean todas bienvenida”, comentó.

La sede oficial, los días 16 y 18 de noviembre será el Museo de Arte de Mazatlán, mientras que el día 17 de noviembre se efectuarán las actividades en la Comunidad de La Noria.