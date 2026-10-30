¡Habrá cine gratis en Culiacán! de México a Alemania en el MIA

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán anunció una cartelera gratuita con diversas opciones culturales, incluyendo filmes y un ciclo especial en el Auditorio MIA.

Se exhibirá cine mexicano, alemán y un ciclo especial, con diversas opciones culturales para los habitantes de Culiacán.

El martes 3 de noviembre se proyectará la cinta mexicana En el camino y el jueves 5 de noviembre Las catadoras de Hitler, una producción alemana. Ambas funciones serán a las 17:30 horas en la sala del tercer piso del Auditorio MIA.

Previamente, el terror llegó hasta el Cinema Culiacán con la cinta británica Daddy’s head, del director Benjamin Barfoot. La película exploró el miedo psicológico de un niño y su madrastra tras la muerte del padre, al observar una figura deambulando por la casa con un parecido al difunto.

La crítica destacó la perturbadora factura del “monstruo”, el ambiente boscoso y la casa aislada, elementos que generaron una atmósfera de suspenso y terror sobrenatural.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán invitó a la ciudadanía a disfrutar de estas proyecciones, destacando la entrada gratuita para todas las funciones.

Además de las proyecciones semanales, el Cinema Culiacán exhibirá un ciclo de cine llamado Retrospectiva Adolfo Beristain. Este se realizará del 9 al 13 de noviembre, con funciones a las 18:00 horas, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2026.

Todas las exhibiciones tendrán lugar en la sala del tercer piso del Auditorio MIA, con acceso libre para el público.