Si tienes interés en aprender a tocar la guitarra o la batería, se invita a niños mayores de 6 años, jóvenes y adultos sin límite de edad, al curso que durante este verano el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Mazatlán en su delegación sur, impartirá con la coordinación del maestro Julio Zatarain.

El curso consta de un mes intensivo, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, es decir, 15 horas a la semana, que se dividirán en teoría y práctica.

El objetivo es que, al terminar, los participantes puedan tocar algunas de las canciones populares de diferentes géneros musicales, al igual que otorgarles las herramientas necesarias para que continúen aprendiendo más canciones de su preferencia.

En la guitarra aprenderán ejercicios para coordinar y agilizar los dedos, así como los distintos tipos de rasgueos y arpegios, a la par de los círculos armónicos, para conformar canciones como La Bamba, Let it be, Hotel California, etc.

En la batería también se realizarán diversos ejercicios para la coordinación y la técnica propia del instrumento, con base en ritmos como la balada, cumbia, bolero, funk, entre muchos otros más.

Los interesados también pueden optar por un solo instrumento. Los días lunes y miércoles estarán dedicados a la guitarra, mientras que los días martes y jueves habrá batería, y los viernes habrá un ensamble en el que los alumnos podrán practicar en colectivo. Todas las sesiones son de 10:00 a 13:00 horas.

La inversión para aquellos que deseen cursar el modo intensivo, es decir, las 15 horas clase semanalmente, para aprender a tocar ambos instrumentos, es de mil400 semanal, o bien, 3 mil 500 por las tres semanas del 1 al 19 de julio. Mientras que quienes elijan un sólo instrumento es de 900 pesos semanales, que consta de tres días a la semana, con un total de 9 horas clase, o bien, 2 mil 500 por las tres semanas.

Para participar no se necesita tener instrumento propio y tampoco se necesita tener experiencia, por lo que se puede comenzar desde cero. Las clases serán de forma dinámica, con muestras audiovisuales.

El curso incluye baquetas de regalo y acceso al instrumento. El salón cuenta con cuatro baterías y además un sistema de practicadores. Así como guitarras en óptimas condiciones. El único material que necesita es un cuaderno y pluma, así como disposición para aprender a tocar.

Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del Museo de Arte de Mazatlán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, ubicado en el Centro Histórico, calle Sixto Osuna esq. Venustiano Carranza, a media cuadra de Olas Altas. Los requerimientos son nombre completo del alumno y del tutor, así como un número de contacto y cubrir la cuota de inversión.

Las clases son impartidas por Julio Zatarain, quien tiene una experiencia de 10 años ofreciendo clases de dichos instrumentos en diversas escuelas en Mazatlán, así como de manera independiente. Para más información favor de comunicarse directamente con él, al teléfono 6691441640. También puede acudir a las oficinas del Museo de Arte de Mazatlán, de lunes a sábado de 9:00 a 15:00 horas.