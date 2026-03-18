Habrá música y danza en la primera temporada 2026 de la SAS

La Sociedad Artística Sinaloense anunció la primera parte de la Temporada 2026, que estará conformada de un musical, dos conciertos y un espectáculo de danza. Este año, informaron a través de un comunicado, la programación está unida por un eje rector fundamental: la esperanza. ”En tiempos complejos, el arte nos invita a detenernos, reconectar y volver a sentir. A través de historias íntimas, voces extraordinarias y cuerpos en movimiento, esta programación propone experiencias escénicas que celebran la vida”. Todos los espectáculos se realizarán en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El musical Siete veces adiós se presentará el sábado 18 de abril, con dos funciones, a las 13:00 y a las 17:00 horas. Se trata de uno de los musicales mexicanos más exitosos de los últimos años, creado por Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez. Siete veces adiós cuenta la historia de una pareja que, tras siete años juntos, enfrenta la posibilidad de separarse. Protagonizada por Macarena García y Diego Klein y narrada desde la perspectiva de “L’amore”, el amor mismo, la obra transita entre el desamor, la nostalgia y los recuerdos que marcan una vida compartida. The Swingles: Voices Through Time se presentará los días viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 18:00 horas. Se trata de una de las agrupaciones vocales más admiradas del mundo, proveniente de Reino Unido. Con cinco premios Grammy y más de seis décadas de trayectoria, en este concierto The Swingles recorrerá los momentos más emblemáticos de su historia: desde sus legendarias interpretaciones de Bach, hasta arreglos contemporáneos de pop y teatro musical.

Las obras que se presentarán durante la temporada.