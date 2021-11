Habrá Risoterapia en la UAS con el Payaso Pulgarcito

A partir del próximo lunes 8 de este mes el programa de Risoterapia a cargo de José Omar Medrano Mendoza ‘Pulgarcito’ arrancará de manera oficial.

“Comenzamos en Culiacán y nos arrancamos a todo el estado, así que no será sorpresa que caigamos a Mazatlán o Mochis, al infinito y más allá”, manifestó al participar en UniversArte, programa de la barra digital de l Coordinación General de Extensión de la Cultura.

Durante la transmisión del programa nocturno, vía Facebook Live a través de la cuenta Cultura UAS, detalló que la risoterapia se va a aplicar para quitar el estrés, la primera etapa es en hospitales, pero también se aplicará en oficinas y en las escuelas, “son 10 -20 minutos de cotorreo ahí para sacarlos de su estrés diario, es buenísimo”, subrayó.

Agregó que no es que sea algo novedoso, pero si efectivo, sino que se ha trabajado desde hace muchos años y uno de los creadores fue Patch Adams y hay incluso una película con el finado actor Robin Williams como protagonista, donde da vida al también llamado médico de la risoterapia, donde aplica el método con personas enfermas para sacarlas del estrés de su enfermedad a través de la generación de endorfinas y “hay personas que se dedican a hacer esto en los hospitales y a mí me han invitado varias veces”.

Asimismo, se hizo la invitación a los compañeros universitarios a estar atentos de la visita del colorido personaje, ya que el inicio será una sorpresa y van a tener oportunidad de divertirse y reírse un rato a través del programa Risoterapia.

José Omar Medrano poco a poco se convertía en Pulgarcito, transcurrían los minutos y cada vez el personaje se apoderaba de su ser, inició poniéndose la nariz roja, mientras compartía que lleva ya 37 años haciéndolo y que todo inició sin ser planeado, ya que mientras impartía clases a niños de preescolar invitó a dos payasos que no pudieron cumplir con el compromiso.

“Y entré al quite, me formé mi traje con papel para flores, con grapas y se acabaron las grapas y pues con cinta adhesiva, me puse crema para rozaduras, una peluca y una bacinica y así nació”.

“La verdad es gratificante, si te gusta no es trabajo, mientras yo me siga divirtiendo voy a seguir siendo payaso, mientras la gente se ría lo voy a hacer; es bonito porque le haces bien a las personas, haces que se olviden de su estrés y si lo haces de forma positiva también das un buen mensaje”, precisó.