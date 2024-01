Una nueva gran noche de rock se vivirá este viernes 26 con la presentación del cantante punk tapatío BLNKO, cuya presentación será precedida las bandas locales Pacífico Norte, Guest House y Echobanda, que iniciará la tocada desde las 17:00 horas, en el ágora Rosario Castellanos del ISIC, en una actividad totalmente gratuita.

Ello, como parte de los Ecos del Festival de Rock Sinaloa 2023, para complementar los conciertos que quedaron pendientes en la edición de este festival, uno de los de mayor tradición del Instituto Sinaloense de Cultura, en el mes de noviembre.

BLNKO, cuyo nombre real es Sergio Moraila Espinoza (Guadalajara, 1998), es un artista de 25 años de edad originario de Guadalajara, Jalisco, México, y es parte del roster de Universal Music Publishing Group, que publicó su sencillo “Reggaetón Vampiro”, una pista peligrosamente digna de un headbang. Con Universal, ha continuado grabando con su colectivo, Pinkface, y trabajando con su propio sello discográfico, Fuimos Punks.

La introducción de Blnko a la interpretación musical se produjo en la forma única del videojuego de 2007 Guitar Hero III: Legends of Rock.

Guitar Hero es una serie de juegos rítmicos en los que los jugadores tocan en un escenario virtual. La tercera entrega incluyó clásicos del rock como “Anarchy in the U.K.” de los Sex Pistols. y “When You Were Young” de The Killers. Cuando el padre de Blnko lo vio jugando al videojuego, le sugirió que tocara la guitarra de verdad.

El músico tuvo su verdadero comienzo en la música interpretando música emo y pop-punk en concursos de talentos. Luego pasó a grabar versiones, cubriendo el grupo emo Neck Deep, el nombre punk de Green Day, Gorillaz, que dobla el género, y la música de Frank Iero.

Blnko explicó en una entrevista con el blog Secuencias que su proceso de escritura se refiere a las dificultades que enfrenta y los momentos de su vida que encuentra memorables.

Además de las influencias que obtuvo para su EP, Blnko ha incorporado otros elementos de reggaetón, lofi y rock en su catálogo más amplio, que es impresionantemente diverso en sonido.

Blnko espera retratar a través de su música que no hay límites para cambiar de género. Teniendo en cuenta la hazaña lograda con su EP Blinko-182, Blnko ya está cumpliendo ese objetivo.