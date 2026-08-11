Habrá teatro, danza y música en la Temporada SAS otoño-invierno

“La temporada está cobijada en la esperanza, en hacer lo que hace el arte por sí solo: hacernos sentir”, señaló, al explicar que esta emoción atraviesa las cuatro propuestas que integran el programa.

Durante la presentación, Miriam Gastélum, directora de la SAS, destacó que el propósito de la SAS es generar encuentros con el arte que sean capaces de despertar emociones y propiciar la convivencia.

Con la esperanza como eje temático, la Sociedad Artística Sinaloense programó su temporada otoño invierno 2026 que reúne teatro, danza y música, que inicia el 12 de septiembre y culmina el 5 de diciembre, el Teatro Pablo de Villavicencio,

‘Django: con la soga al cuello’ se presentará en Culiacán el 12 de septiembre.

‘Django: con la soga al cuello’ se presentará en Culiacán el 12 de septiembre.

Iniciarán con “Django con la soga al cuello”, el 12 de septiembre con dos funciones, a las 13:00 y 16:00 horas, una producción que aborda temas como la depresión y las dificultades emocionales, pero que, al mismo tiempo, apuesta por un mensaje esperanzador.

Explicó que la obra nació durante la pandemia, a partir del proceso personal de su dramaturgo, quien atravesaba una etapa de depresión. El proyecto logró convertirse en una producción teatral gracias al financiamiento de un teatro y compañía estadounidense, y al paso del tiempo pudo concretarse en México.

Django es considerada una de las propuestas escénicas más originales del teatro mexicano reciente: que combina teatro de objetos, títeres de mesa, música y canto en vivo, además de utilizar un teléfono celular que registra lo que ocurre en el escenario para transformarlo en cine en vivo.

La obra ha ganado el Premio Metro a Mejor Obra del Año y el Premio ACPT a Mejor Diseño Sonoro.

“Abrir con esta obra la temporada representa un objetivo importante de que a pesar de que la pasamos mal, siempre hay esperanza , quien vaya a ver la obra saldrá con una sonrisa y con ganas de salir adelante”, destacó la directora de la SAS.

La programación continuará con “La obra que sale mal”, el 9 y 10 de octubre, a las 18:00 horas, una de las producciones teatrales más exitosas de los últimos años y reconocida internacionalmente con premios Tony.

Con más de 700 funciones, la puesta en escena llegará a Culiacán con un elenco de primer nivel y con una propuesta cuyo principal objetivo será hacer reír al público sinaloense.

“Con esta obra el mensaje es pasarla bien, que los sinaloenses nos riamos”, destacó la directora de la SAS.

La tercera propuesta será “Wolf”, espectáculo de circo contemporáneo proveniente de Australia que se presentará por primera vez en México los días 27 y 28 de octubre, a las 18:00 horas.

La producción, dijo. reúne a 10 bailarines y acróbatas, considerados los mejores del mundo de la escena internacional, en una propuesta que combina danza y acrobacia y que promete llevar al público al límite de la emoción.