Hace Luis Antonio Ríos ‘Momo’ eco al folclore y la alegría

En un ambiente lleno de emoción, color y tradición, fue inaugurada la exposición “Raíces y tradiciones de México”, del artista Luis Antonio Ríos González, conocido en el mundo del arte como “Momo”, en las instalaciones de Casa Haas.

La apertura reunió a autoridades municipales, artistas locales y público en general, quienes admiraron el trabajo artesanal del creador mazatleco.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó el acto inaugural de todas las actividades, acompañada por Óscar García Osuna, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quienes destacaron la importancia de promover expresiones artísticas que rescatan las tradiciones mexicanas y celebran el talento local.

Durante la ceremonia en el recinto de la Heriberto Frías, Momo compartió con los asistentes la profunda inspiración que Mazatlán representa en su trabajo.

“Más que nada esta noche es una noche llena de emociones para mí, porque desde niño siempre supe lo que algún día quería hacer, y ahora de adulto siento que lo estoy logrando. Desde pequeño encontré inspiración en un joyero que realicé para mi madre, hecho con semillas y pastas decorativas; ella fue mi inspiración”, expresó el artista.

El creador mazatleco agradeció a su equipo y a los patrocinadores que hicieron posible la exposición, subrayando que su obra busca transmitir los ecos del folclore mexicano y el orgullo de ser mazatleco.

“No hay nada más inspirador que México y Mazatlán, porque este puerto nos llena de magia, color, tradición y orgullo. Raíces y tradiciones de México es un eco al folclore, pero también un eco a la alegría de ser mazatleco y de ser mexicano”, agregó.

Posteriormente, autoridades e invitados especiales realizaron un recorrido por la exposición, donde bailarines interpretaron piezas sinaloenses al ritmo de la tambora, enriqueciendo la velada con música y danza tradicional.

La muestra destaca por su espectacular montaje que incluye cráneos y canastas gigantes, flores de cempasúchil y esqueletos suspendidos del techo, elaborados con materiales naturales en los que sobresalen los granos comestibles.

“Raíces y tradiciones de México” permanecerá abierta al público durante 20 días en Casa Haas, ofreciendo a los visitantes una experiencia artística que celebra las raíces, la cultura y la alegría de Mazatlán.