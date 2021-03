Hace SAFA música con escobas, cepillos y manos

Dentro del ciclo “Conciertos desde la Biblioteca”, la agrupación SAFA Ensamble de Percusiones ofreció el mágico concierto “Living room music”, dentro de las actividades de apertura de la Biblioteca Pública Estatal Gilberto Owen del Instituto Sinaloense de Cultura, y en el marco del Festival de Primavera 2021 “Arturo Castañeda Dueñas”, en un concierto que se transmitió en redes sociales.

Iniciaron con la pieza “La barreanda”, de Marco Antonio Almaguer García, desde la Sala de Lectura Infantil de la Biblioteca, donde usando utensilios de limpieza (escobas, cepillos) entre tallones y gritos, crean una pieza de ritmo vertiginoso y mágico, al cual siguió la pieza “Pulito” del mismo autor, usando utensilio del hogar como como botes de basura, cazuelas, vasos y cucharas.

Luego, en “Musique de table”, de Thierry de Mey, usaron las manos y los dedos para palmotear y para raspar o golpear tablas, creando armonías, ritmos y movimientos de hipnótica belleza.

Siguieron con la pieza que da título al programa, “Living room music”, de John Cage, brevísima y con utensilios similares, para continua con “Story”, de Gertrude Stein, basado en el texto “Once upon a time world was round and you could go on it around and around”, en el que los músicos, desde sus cómodos sillones, simulan leer, usando solo sus voces y siseos.