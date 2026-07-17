Hacen de la luna, una poesía visual en el escenario del Villavicencio

Toda la belleza, brillo y esplendor de la Luna llenó el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, con la presentación del espectáculo de danza contemporánea denominado Delay, y con el que cerró la temporada primavera verano 2026 de la Sociedad Artística Sinaloense. Delay es una propuesta escénica creada por el bailarín Francisco Córdoba, fundador de Physical Momentum, compañia que volvió a Culiacán con esta muestra en escena de gran formato, en la que la luna se convierte en el principal protagonista, dando al público un deleite visual en el que convergen el pasado, el presente y el futuro, en un sentido poético de contemplación y en la que todo fluye a su alrededor, tanto el comienzo como el fin.

En el montaje participan bailarines de Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, entre otros.

Delay, no solo hechizó sobre el escenario, cautivó a los presentes a través del movimiento, de la cadencia de los cuerpos de los siete bailarines que demostraron una gran técnica en cada ejecución, en cada coreografía, fluyendo como un elemento más entorno a la inmensidad de la luna, esa que todo lo ve, como fiel testigo de la llegada de la vida y la muerte, de lo todo lo que fue, lo que existe hoy y lo que llegará mañana. Sobre el escenario, el talento de los bailarines Angélica Baños, Marco Gómez, Emilia Leal, Regina Morales, Rubén Ochoa, José A. Rochín y Víctor Rodríguez, brindo una experiencia inmersiva que llevó en cada movimiento coreográfico al público de lo contemplativo a la reflexión. Delay no cuenta una historia, sino que retrata nuestra experiencia con el tiempo, la brevedad de la existencia humana rente a la de los astros, ese lapso minúsculo que a veces parece una eternidad y otras, acelera de manera despiadada. Un enigma que, junto al talento de Francisco Córdoba, ha conquistado a cientos de personas en más de 200 presentaciones.

Delay se presentará próximamente en el Festival Cervantino.

Sobre Physical Momentum Physical Momentum es una compañía independiente creada en 2007, por Córdoba, director y coreógrafo. Sus obras abordan conceptos universales como la muerte, la carne, la despedida, el individuo. En las creaciones aparecen cuerpos en situaciones extremas y en el que su estricto diseño lumínico, forma parte de su identidad dramatúrgica y de poesía visual.

Lleno total logra Delay en su presentación en Culiacán.