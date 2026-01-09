Hacen del arte, un camino hacia a la reconstrucción social

El Museo de Historia Regional de Sinaloa fue el recinto ideal para que la Gioconda Academia de Artes, presentará su exposición denominada El arte como camino de reconstrucción social, creada por sus alumnos. María Guadalupe Cumplido, maestra y directora de la academia, compartió que esta exposición es un evento con causa, ya que las 74 obras que aquí se presentan fueron puestas a la venta, siendo algunas adquiridas por algunas empresas de la localidad, mismas que patrocinaron este evento de arte, mientras que otras estarán disponibles para el público que desee adquirirlas. Agregó, que todas las empresas participantes, van adquirir cuadros creados por niños, niñas y jóvenes y así seguir impulsando su talento en las artes, además, de que es un evento para convivir en familia.

Bryan Álvarez, Eduardo Ríos, Angélica Palazuelos, América López, María Guadalupe Cumplido, Yaretzi Sandoval y Daniel Carreón, organizadores del evento.

“En esta exposición participaron más de 59 expositores, niños y niñas, jóvenes y adultos, quienes pintaron en base al tema, el arte como un camino a la reconstrucción social, un trabajo que estuvieron realizando durante dos meses, utilizando cualquier tipo de técnica, como el uso de la hoja de oro, óleo, dibujo, acrílico, entre otros, detalló Cumplido. Las familias acompañaron a sus talentosos hijos convertidos en artistas en formación, en la que para muchos es su primera exposición, la cual estará vigente hasta disponible hasta el 2 de febrero.

La exposición estará vigente hasta el 1 de febrero.

“Esta exposición nace como un acto de esperanza y transformación. Reúne el trabajo de artistas locales, niños, jóvenes y adultos que, a través de sus obras, demuestran que el arte es una fuerza viva capaz de sanar, unir y reconstruir el tejido social. Cada obra presentada es testimonio de resiliencia, identidad y visión de futuro. En un contexto que exige nuevos caminos, el arte se manifiesta aquí como una herramienta de diálogo, de encuentro y de reconstrucción colectiva. Esta muestra es una invitación a mirar, sentir y creer en el poder del arte como motor de cambio”, resaltó Cumplido. Durante su mensaje, el director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, dio la bienvenida a los asistentes, además agradeció a las familias que se dieron cita a esta exposición para acompañar a sus artistas, reconociendo el talento de todos los participantes en cada una de sus obras. Para saber La Gioconda Academia de Artes, es un espacio con más de 23 años de existencia, dedicado a la formación, inspiración y desarrollo creativo de niñas, niños, jóvenes y adultos apasionados del arte. Desde su fundación, la academia ha construido una comunidad donde la sensibilidad, la imaginación y la expresión personal se convierte en una herramienta de crecimiento humano.

La exposición presenta distintas técnicas de pintura.