“Desde el momento en que decidí entrar al mundo de la música, ésta ha tenido un gran impacto y un gran significado para mí. Me ayuda bastante a mantenerme positiva en mi vida y a ser más disciplinada. Realmente es algo que me da mucha energía”, expresó la joven estudiante de violín Ángela Ximena Torres Fernández, seleccionada este año para participar en la Orquesta Sinfónica Infantil de México.

Recordó que, al momento de ingresar a la ESUM, su educación musical se fue fortaleciendo con un nivel superior.

“La instrucción, la forma y la disposición de los maestros me han hecho más disciplinada y más profesional”.

En entrevista, comentó que su interés por el violín comenzó cuando tenía entre 6 y 7 años.

“En la escuela en que estuve se impartían talleres y entre ellos estaba el de música”, comentó.

“El maestro que tuve en ese taller llevaba su violín y se ponía a tocarlo durante las clases; nos enseñaba más acerca de la música e incluso me prestaba su violín a la hora del recreo. Desde ese momento, fue algo que llamó bastante mi atención, por su dulce y delicado sonido”.

Comentó que en su familia, solamente un tío suyo y ella han desarrollado el amor y la formación por la música, y vivir esta nueva experiencia de participar en esta prestigiosa Orquesta Nacional la hace sentirse “bastante emocionada y a la vez nerviosa; espero poder adquirir nuevos aprendizajes y tener una linda experiencia”.

Haber sido seleccionada por la OSIM da Ángela Ximena Torres mucha alegría y emoción.

“Estoy muy emocionada, muy feliz porque no es algo que se me haya facilitado mucho al llevar la audición, estoy muy agradecida con todos, con mi maestra porque ella fue quien me estuvo ayudando y apoyando para hacerlo mejor, con más disciplina la audición, porque es cuestión de práctica, de disciplina y de frecuencia, necesitas mucho estudio si llegas un día o dos sin estudiar por ejemplo ya puedes perder la memoria de todo lo trabajado”.