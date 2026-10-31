‘Halloween sinfónico’ llenó de música y ambiente el MASIN

El Museo de Arte de Sinaloa promueve diversas expresiones artísticas y culturales. Este tipo de eventos busca acercar la música y el arte a un público amplio, combinando las celebraciones populares con la difusión cultural en la ciudad.

Culiacán vivió una tarde con melodías y temas del cine, en un ambiente de diversión. El Museo de Arte de Sinaloa fue escenario del concierto Halloween Sinfónico , una presentación que reunió música y el espíritu de la celebración para disfrutar en familia.

Música clásica y bandas sonoras de cine llenaron de ambiente festivo el Museo de Arte de Sinaloa, donde el concierto “Halloween Sinfónico” atrajo a familias el pasado viernes. El evento destacó por sus emblemáticas piezas y músicos disfrazados.

El programa inició con Una noche en la árida montaña, de Modest Mussorgsky. Siguieron El aprendiz del brujo, de Paul Dukas, y Danza macabra, de Camille Saint-Saëns, que crearon atmósferas misteriosas en el recinto.

Diego Rojas, anfitrión del evento, acompañó al público con comentarios introductorios antes de cada pieza. Compartió datos sobre las obras del programa. Rojas explicó que El aprendiz del brujo forma parte de la película Fantasia de Walt Disney, destacando su propuesta visual como referente de la animación.

La música de Danny Elfman también se presentó con Música para un teatro oscuro, con temas de producciones como The Nightmare Before Christmas, Edward Scissorhands, Beetlejuice y Spider-Man. A estas melodías se sumaron Los locos Addams, de Vic Mizzy, y Noches embrujadas en el cine, con temas de películas de terror como It, Saw, Scream y Halloween.

La velada continuó con un recorrido musical por Harry Potter y el príncipe mestizo, de Nicholas Hooper. Esta pieza permitió al público reencontrarse con momentos representativos de esta historia cinematográfica.

El ambiente festivo se hizo presente entre los músicos, algunos se sumaron a la celebración con disfraces alusivos a Halloween. El público disfrutó cada interpretación y respondió con aplausos al término de las piezas, reconociendo el talento de los participantes.