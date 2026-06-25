Harán en Laberintos un viaje coreográfico hacia los territorios de la transformación

Alumnos de la generación 25 de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea presentarán ‘Laberintos’, una invitación a recorrer los caminos invisibles que habitan la memoria, las emociones, las preguntas y los cambios que definen la experiencia humana, este sábado 27 de junio, a las 18:00 horas, en el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes.

Bajo la dirección del maestro Johnny Millán, cinco jóvenes coreógrafas presentan una propuesta escénica construida desde la exploración personal y el lenguaje del cuerpo, donde cada pieza se convierte en un paisaje imaginario capaz de conducir al espectador por territorios de incertidumbre, búsqueda y metamorfosis.

La premisa de Laberintos trasciende la idea del espacio físico. El laberinto es aquí una metáfora de la vida misma: los pensamientos que se cruzan, los recuerdos que regresan, las emociones que transforman y las preguntas que rara vez encuentran respuestas lineales. Cada obra representa una travesía distinta, un recorrido donde la complejidad y el caos se convierten en materia prima para la creación artística.

El resultado promete una experiencia íntima y profundamente humana, en la que el público podrá descubrir cómo el cuerpo se transforma al habitar nuevas posibilidades escénicas y emocionales. Laberintos es una ventana al proceso creativo de una generación que ha decidido convertir sus inquietudes, sueños y reflexiones en movimiento. Es también una oportunidad para apreciar el talento emergente que se forma en la EPDM. La invitación está abierta. Entrada 50 pesos.