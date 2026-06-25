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Danza

Harán en Laberintos un viaje coreográfico hacia los territorios de la transformación

Bajo la dirección del maestro Johnny Millán, cinco jóvenes coreógrafas presentan una propuesta escénica construida desde la exploración personal y el lenguaje del cuerpo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/06/2026 10:18
25/06/2026 10:18

Alumnos de la generación 25 de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea presentarán ‘Laberintos’, una invitación a recorrer los caminos invisibles que habitan la memoria, las emociones, las preguntas y los cambios que definen la experiencia humana, este sábado 27 de junio, a las 18:00 horas, en el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes.

Bajo la dirección del maestro Johnny Millán, cinco jóvenes coreógrafas presentan una propuesta escénica construida desde la exploración personal y el lenguaje del cuerpo, donde cada pieza se convierte en un paisaje imaginario capaz de conducir al espectador por territorios de incertidumbre, búsqueda y metamorfosis.

La premisa de Laberintos trasciende la idea del espacio físico. El laberinto es aquí una metáfora de la vida misma: los pensamientos que se cruzan, los recuerdos que regresan, las emociones que transforman y las preguntas que rara vez encuentran respuestas lineales. Cada obra representa una travesía distinta, un recorrido donde la complejidad y el caos se convierten en materia prima para la creación artística.

El resultado promete una experiencia íntima y profundamente humana, en la que el público podrá descubrir cómo el cuerpo se transforma al habitar nuevas posibilidades escénicas y emocionales. Laberintos es una ventana al proceso creativo de una generación que ha decidido convertir sus inquietudes, sueños y reflexiones en movimiento. Es también una oportunidad para apreciar el talento emergente que se forma en la EPDM. La invitación está abierta. Entrada 50 pesos.

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