Harán tributo a Frank Sinatra en el Museo de Arte de Mazatlán

Carlos Salais Jr., de la agrupación Phoenix Band, interpretará los temas icónicos de Frank Sinatra, en un concierto tributo que se ofrecerá en el Museo de Arte de Mazatlán, el viernes 18 de marzo, a las 19:00 horas.

Frank Sinatra es uno de los íconos más populares de la música clásica de jazz, y a lo largo de su carrera profesional grabó más de mil trescientas canciones y participó en más de 50 películas.

Las canciones más representativas que va a interpretar son that’s life, New York, Strangers in the night, the way you look tonight y otras.

Carlos Salais, actor e intérprete, se ha rodeado de música a lo largo de su vida debido a que su padre y su tío son músicos.

Hacia el año 2013 comenzó a componer sus propios temas, llegando a compartir escenario con artistas de talla de César López, Dharius y otros artistas.

Recientemente Salais terminó de grabar su primer E.P. profesional titulado “En mi otra vida fui Tony Montana”, producido por Aivan On The Beatz (Productor musical destacado por trabajar con artistas de la talla de Adán Cruz, Robot, Natanael Cano, Richard Ahumada, Dan Sánchez, Yoga Fire, Kid Sun y Simpson Ahuevo).

El tributo a Frank Sinatra promete ser una velada de encanto donde el público podrá disfrutar de las mejores melodías e interpretaciones clásicas de su música. El boleto para acceder al concierto tiene un costo de 300 pesos y puede ser adquirido en las oficinas del museo, de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Para más información sobre este y otros eventos puede mandar correo electrónico al museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx o bien hablar al teléfono 6699.853.502 en horario de oficina. También puede mandar mensaje a las redes sociales del museo en Facebook e Instagram.