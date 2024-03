El artista mexicoamericano recordó a través de sus redes sociales, que este proyecto inició con Four Minutes of Darkness , su primera exposición individual en la galería OMR, de la Ciudad de México y esta vez se desarrollará en Mazatlán, el 8 de abril (13:10) cuando un eclipse solar total se convertirá el día en noche durante cuatro minutos.

La exposición es organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, delegación sur, el Museo de Arte de Mazatlán, Galería OMR y el equipo de beisbol Venados Mazatlán.

Durante los últimos dos años, Sarabia ha creado una serie de obras inspiradas en el eclipse solar total que será visible en Mazatlán el 8 de abril.

La primera parte de este proyecto se exhibió en la galería Maureen Paley, de Londres, en Septiembre/Octubre de 2023, la segunda en la Galería OMR, de la Ciudad de México y la trilogía se completará con Viaje hacia el Eclipse, en Mazatlán.

Y es que, este eclipse, asegura el artista, surgió como una oportunidad para explorar un evento astronómico que, al igual que muchas referencias en su práctica, está entrelazado con la espiritualidad y el misticismo, conectando a los seres humanos con la naturaleza.

Su exposición, señala el Instituto de Cultura, sirve como un resumen de su viaje de investigación, así como un homenaje a las diversas formas de percibir el mundo y las perspectivas matizadas que la historia arroja sobre los espectadores.

Como preparación para la exposición “Viaje hacia el Eclipse”, añaden mediante un comunicado, se llevaron a cabo renovaciones significativas en las dos galerías principales del Museo de Arte de Mazatlán: la galería Antonio López Sáenz y la galería Roberto Pérez Rubio, en un esfuerzo colaborativo de OMR, el equipo Los Venados de Mazatlán, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Museo de Arte de Mazatlán.

El proyecto además forma parte de la campaña #YoSoyVenados, que promueve la idea de que el arte y el deporte son cruciales para el desarrollo social. El grupo Venados contribuyó con un millón de pesos en apoyo a la remodelación del Museo de Arte de Mazatlán y el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura, un total de tres millones de pesos, para finalizar la renovación del museo.

Como parte de este proyecto multifacético, el evento real del eclipse, el lunes 8 de abril, podrá observarse desde el estadio de Los Venados.

El artista

Eduardo Sarabia nació en 1976, en Los Ángeles, CA y es hijo de padres mexicanos. Su trabajo se desarrolla desde el cruce entre materiales artesanales tradicionales como la cerámica y el textil y metodologías contemporáneas, que conforman escultura, pintura, instalación y la performatividad.

Durante 2023 y 2024 Eduardo Sarabia ha trabajado en una investigación sobre el Eclipse Total de Sol que tendrá lugar el 8 de abril de 2024.

Dedicado a este proyecto, ha presentado las exposiciones individuales Prologue (2023) en Maureen Paley, Londres; 4 Minutos de Oscuridad (2024) Galería OMR, Ciudad de México; y finaliza con Viaje hacia el Eclipse, en el Museo de Arte de Mazatlán.

Ha expuesto en museos y espacios como Dallas Contemporary, Texas USA; CAC Málaga, España; Museo Universitario del Chopo, CDMX; The Mistake Room, LA; Museo Tamayo, CDMX; Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca; Museum of Contemporary Art, Denver; Tokyo Wonder Site, Japón; ASU Art Museum, Tempe, Arizona; Santa Monica Museum of Art, California, entre otros.

La trilogía

1. “Prologue”, galería Maureen Paley, de Londres, 2023.

2. “Four Minutes of Darkness”, Galería OMR, de la Ciudad de México, 2024.

3. “Eclipse”, Museo de Arte de Mazatlán, 7 de abril 2024.