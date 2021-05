He hecho lo posible por trascender: Roberto Jordán

Su trayectoria musical, el poner en los reflectores de todo México a Sinaloa con su música, le ha valido a Roberto Jordán que la Universidad Autónoma de Sinaloa lo reconozca, que este año su festival cultural lleve su nombre.

El Festival Internacional Universitario de Cultura 2021 “Roberto Jordán” arrancó este miércoles con un reconocimiento y charla al cantautor nacido en Los Mochis, Roberto Jordán, quien agradeció que la UAS volteara a ver su trayectoria, y lo reconozca de esta manera.

Este año, el festival universitario se realiza de manera virtual, con transmisiones en la página de Facebook de la UAS, así como en su página web, ahí, el intérprete de No se ha dado cuenta, dijo que ha hecho de su carrera todo lo posible por trascender.

“Yo he hecho en mi carrera lo posible por gustar, por agradar al público, por trascender, cosa que aún sigo haciendo, el hecho de tener este reconocimiento tan prestigioso, de una de las más prestigiadas universidades, me honra, me llena de orgullo”, dijo Roberto Jordán en un enlace virtual desde la Ciudad de México.

Martín Castro y Omar Medina, comentaristas de la charla, recordaron como Roberto fue un gran exponente de de la balada rock en México, y la manera en que su música llegó a los países de habla hispana.

El cantante recordó cómo al terminar sus estudios de nivel primara en el Colegio Cervantes de Culiacán, entró a la Universidad de Sinaloa, hoy UAS, para continuar sus estudios, y fue precisamente en esta época que inició su andar por el mundo de la música.

“Tengo incontables recuerdos de esos tiempos, dónde está el edificio principal en frente de la Plazuela Rosales, sobre todo el cómo nos reuníamos a estudiar y hacer deportes, éramos muy alegres, eran otros tiempos”, recordó.

Continuó diciendo que su contacto con el rock tomó fuera cuando, aun siendo muy joven, entró a un programa de radio a la XEWH, que precisamente promovía música de este género.

“Mi padre fue concesionario de esas dos estaciones WSA y XEWH, y viendo que a mí me gustaba mucho el rock, y la música moderna, las baladas y todo eso, se le ocurrió, un día llegó y me dice ‘Roberto vas en la WS’, ya tenía mis pininos de alguna u otra forma porque me encantaba ir a las cabinas con los locutores, compartir con ellos y estar en la onda musical”, recordó.

Roberto conquistó el corazón de sus fans con temas como Dame una señal, Amor de estudiante, No se ha dado cuenta, Rosa marchita y 1, 2, 3 ¡Detente!, entre otras.