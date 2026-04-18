‘Herencia Mexicana’ llena de tradición y talento el Teatro Ángela Peralta

En una noche donde la tradición, la música y el color se fusionaron para rendir homenaje a la identidad nacional, el espectáculo “Herencia Mexicana” conquistó al público que llenó el Teatro Ángela Peralta, reafirmando la fuerza del folclor como una de las expresiones culturales más vivas del país.

Con la participación de más de 130 artistas en escena, todos talentos locales integrados en 11 agrupaciones folklóricas, la puesta en escena destacó por su dinamismo, coordinación y riqueza visual.

Bajo la dirección general del maestro Javier Arcadia, el proyecto logró reunir a compañías provenientes tanto de instituciones educativas como de grupos independientes, en un esfuerzo conjunto que, además de mostrar el talento del puerto, fortaleció la convivencia y colaboración dentro de la comunidad artística.

Fernando Torres, director del Taller Folklórico Juvenil, señaló que “Herencia Mexicana” fue concebido como un recorrido por las distintas regiones del país, llevando al espectador a través de una experiencia escénica que combina historia, tradición y creatividad contemporánea.

A lo largo de casi dos horas, el público disfrutó de estampas representativas de estados como Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Sinaloa, además de danzas aztecas provenientes del Estado de México y cuadros inspirados en el Carnaval de Mazatlán.

El programa incluyó coreografías llenas de energía y simbolismo, acompañadas por piezas musicales emblemáticas como “El sinaloense”, “El toro viejo”, “La Calle 12”, “El manicero”, “Jarabe Mixteco”, “El son de la negra”, “El palo verde”, “La cuadrilla”, “Alingo lingo”, “El Toro”, “Noches de Mazatlán”, “El Pato Asado”, “Santa Rita”, “Son de la tortuga”, “El gavilancillo”, “Las alazanas”, “El sihualteco”, entre otras, que dieron identidad a cada cuadro escénico y provocaron la ovación constante del público.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la presentación de las Yoremadas del norte de Sinaloa, una propuesta que rescata tradiciones ancestrales ligadas a comunidades indígenas de la región, aportando un matiz profundo y representativo al espectáculo.

Entre las agrupaciones participantes destacaron el Ballet Folklórico del Instituto de Cultura de Mazatlán, el Taller Folklórico Juvenil del CMA, así como compañías como Xochiquetzal, Musala, Cuicacalco, El Mazatleco y Escénico Ferrer, consolidando una plataforma que reunió diversas propuestas coreográficas y estilos dentro del folclor.

Al concluir la función, cada uno de los maestros recibió un reconocimiento por su labor en la formación y preservación de la danza tradicional.

En su mensaje final, Javier Arcadia agradeció la respuesta del público, que logró un lleno total en el recinto, y anunció el próximo 25 aniversario del Ballet Folklórico del Instituto de Cultura, destacando la importancia de seguir impulsando espacios que mantengan vivas las raíces culturales.

Este espectáculo se consolidó así como una celebración del talento local y un recordatorio del valor de preservar las tradiciones, demostrando que el folclor sigue siendo un puente entre generaciones y una expresión vigente de la identidad nacional.