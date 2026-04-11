‘Herencia Mexicana’ llenará de tradición el Ángela Peralta

Con un llamado a redescubrir la riqueza cultural del país, el maestro Fernando Torres anunció la presentación de “Herencia Mexicana”, un espectáculo que promete llevar al público por un viaje a través de las tradiciones, danzas y costumbres que han dado identidad a México.

La función se realizará el próximo 17 de abril a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, con la participación de más de 130 artistas en escena, todos talentos locales que integran 11 agrupaciones folklóricas del puerto.

“Los quiero invitar realmente a este evento, donde vamos a contar una historia dentro del teatro junto con las agrupaciones invitadas, presentando cuadros artísticos de diferentes estados del país”, expresó Torres al destacar que el espectáculo abarcará regiones del norte, sur, este y oeste de México.

Bajo la dirección general del maestro Javier Arcadia, la puesta en escena reunirá compañías provenientes de instituciones educativas y grupos independientes, en un esfuerzo conjunto que, además de mostrar el talento local, busca fortalecer la convivencia entre la comunidad artística.

El programa incluirá representaciones de estados como Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Sinaloa, así como danzas aztecas del Estado de México y estampas inspiradas en el Carnaval de Mazatlán.

Uno de los momentos destacados será la presentación de las Yoremadas del norte de Sinaloa, una propuesta que rescata tradiciones ancestrales ligadas a las comunidades indígenas de la región.

“Es un viaje por cada una de las tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros, llevado al escenario”, explicó Torres, al subrayar que estas expresiones culturales, algunas con más de 400 años de historia, serán interpretadas en la función por especialistas como el maestro de folklore de la Escuela de Trabajo Social de la UAS.

El espectáculo, que tendrá una duración cercana a las dos horas, integrará música en vivo, sorpresas escénicas y cuadros coreográficos que recorrerán también regiones como la Huasteca, aportando matices poco explorados dentro del programa.

Entre las agrupaciones participantes destacan el Ballet Folklórico del Instituto de Cultura de Mazatlán, el Taller Folklórico Juvenil del CMA, así como compañías como Xochiquetzal, Musala, Cuicacalco, El Mazatleco, Escénico Ferrer, entre otras, consolidando una plataforma que reúne distintas propuestas y estilos.

Torres señaló que este proyecto surge de la necesidad de unir a maestros, coreógrafos y alumnos en un mismo escenario, fomentando la hermandad dentro de la comunidad artística local.

“Es una convivencia que fortalece la danza y crea nuevas propuestas”, afirmó.Los boletos ya se encuentran disponibles en la taquilla del teatro, con precios accesibles para el público en general.

La invitación, enfatizó el director, está abierta para todas las edades.

“Que se den una escapada al Teatro Ángela Peralta y disfruten de la gran riqueza cultural de México plasmada por artistas mazatlecos”, dijo.

Para agendar

Evento: Herencia Mexicana

Día: Viernes 17 de abril

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 19:00 horas

Boletos: En la taquilla del Teatro Ángela Peralta.

Costo: 350, 300, 250 y 200 pesos, diferentes localidades.