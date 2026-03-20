Hinojosa presenta ‘Cartas a Dorothy’, obra que retrata el machismo con humor ácido

Con un tono irreverente, crítico y cargado de humor negro, el escritor Francisco Hinojosa presentó su obra Cartas a Dorothy en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS).

Durante la presentación, el autor, quien estuvo acompañado por María Félix, destacó que la novela epistolar construye a un protagonista que encarna el narcisismo y el machismo mexicano.

La obra, dijo, trata de un hombre que, a través de cartas dirigidas a su pareja, una azafata estadounidense, despliega reclamos, justificaciones y un cinismo constante que incomoda y, al mismo tiempo, provoca risa.

En su intervención, María Félix describió al personaje como “un hombre con el peor trato hacia la mujer”, capaz de generar rechazo entre los lectores, pero también de atraparlos por su sarcasmo.

A través de una lectura performática en formato de carta, la presentadora compartió su experiencia como lectora, subrayando el contraste entre el humor del texto y la crudeza de las situaciones que enfrenta Dorothy.

“Son cartas deliciosamente sarcásticas”, expresó, al tiempo que señaló que la obra provoca una mezcla de carcajadas y reflexión sobre las relaciones de poder, el abuso emocional y la normalización de conductas misóginas.

Por su parte, Hinojosa explicó que el origen del libro fue completamente azaroso.

Relató que todo comenzó con la redacción de una carta poder que, con el tiempo, transformó en un texto literario.

A partir de ahí, surgió la idea de construir una historia de amor poco convencional, narrada desde la voz de un personaje profundamente contradictorio.

“El libro nació sin una intención clara al inicio; fue creciendo a partir de un juego con el lenguaje y con la forma epistolar”, comentó el autor, quien añadió que su personaje está inspirado en actitudes cotidianas observadas en la realidad social y política.

A lo largo de la charla, también se abordó la crítica implícita en la obra hacia el sistema político mexicano, así como la forma en que lo personal y lo público se entrelazan en la narrativa.

El protagonista, un poeta fracasado que llega a ocupar cargos políticos sin preparación, refleja prácticas y vicios reconocibles en el entorno contemporáneo.

El autor reconoció que su intención no fue moralizar, sino exhibir estas conductas a través del humor y la exageración.

“No es difícil imaginar a un personaje así, basta con mirar alrededor”, señaló.

La presentación incluyó la lectura de fragmentos por parte del propio Hinojosa, quien cambiaba de unos lentes a otros en repetidas ocasiones, ya que explicó en la charla uno usa comúnmente y otros son para leer, ante el asombro de los presentes.

Así como un espacio de preguntas y respuestas, donde los asistentes profundizaron en el proceso creativo y los temas de la obra.

Con una trayectoria consolidada en la literatura infantil y juvenil, donde destacan títulos como La peor señora del mundo, Hinojosa mostró en esta ocasión su faceta para público adulto, confirmando su versatilidad narrativa y su capacidad para incomodar, hacer reír y provocar reflexión desde la literatura.