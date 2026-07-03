$!Historia mundialista callejera

El fútbol no nos une, nos reúne, dijo él; no nos reúne, nos requetereúne, dijo el otro. Son unos héroes numerados, dijo ella; héroe es alguien que te salva de una tragedia, dijo la otra. Indigna que un pato reciba tantos reflectores ¿?, dijo la una; en eso estoy de acuerdo, los perritos tienen más tiempo acompañándonos, dijo la otra. Seguro la mitad de los que fueron no saben nada de fútbol, dijo él; y quién dijo que había que ser analistas, dijo el otro. La responsabilidad es individual, el cuidado es colectivo. La afición al Mundial es distinta a la afición del fútbol en general. Las voces y opiniones van y vienen (a propósito, los invito a leer mi próxima entrega con una historia llamada La Opinión) ‘expertises’ de todo tipo en los grupos de chat y en las redes, PERO salir a la calle es vivir otra cosa. Es como verlo desde el palco exigiendo goles, o en una cantina viviendo el drama y la tragedia. Mensajitos de: cero fútbol, puro negocio, pura chiripa, de ésta no pasan, que una dosis de pasión... pero te subes al Metro, entras al café, te sientas en la banqueta, te acercas a la bici de los tacos y la vibra es otra. No se puede explicar, se tiene que sentir, es igual que los abrazos. Así salimos a la calle, en la alegría y en la desgracia, así es como surge la conversación y se cuentan las historias...

Caminando por Reforma, entre personal de limpieza, jardineros y electricistas preparando el cableado para la siguiente trasmisión del Mundial, vi el moderno edificio de semiesfera donde trabaja mi amiga, Reforma 255, y recordé el día que llegamos a la ciudad de México (extraño al DF) tal y como llegó la Zulianita a Caracas en busca de mejores oportunidades. Ambas con maleta provinciana, cartón huevero donde, literal, traíamos hasta Mejoralitos.

Llegamos a la terminal del Norte y un taxi nos llevó hasta el Sur. Volteábamos a todos lados, entre nerviosas y sonrientes, deslumbradas por la belleza y el caos de la ciudad que nos cambiaría la vida. Ella venía a cursar relaciones internacionales al Instituto Matías Romero, y estuvo a ‘tres recomendaciones’ de distancia de pasar a la fase final; así de cándidas las dos pensando que sólo bastaba aprobar el examen con 10. Con esa primera lección nos fuimos enterando poco a poco de cómo funcionaba el mundo. La tristeza fue mucha —todas sus aspiraciones estaban puestas en la diplomacia, se había preparado de pe a pa, cumplía con todo, hasta con las formas y los modales recatados— pero nada que nos quitara el ánimo ni el espíritu festivo. Mi amiga no aprobó, pero lo intentó con el alma en la mano y eso había que celebrarlo.