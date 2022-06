Homenajean a Juan Gabriel con sus primeros éxitos

Con el repertorio de uno de los más grandes compositores de habla hispana de todos los tiempos, la agrupación universitaria participó como invitados en el programa Miércoles de concierto, al interior del Edificio Central.

La velada dio inicio con un tema que se ha colocado entre los muchos favoritos del cantautor, No tengo dinero, seguido de Me he quedado solo, Será mañana y Por qué fue que te amé.

El título Sólo sé que fue en marzo, también ocupó un lugar dentro del repertorio ofrecido por el grupo que iba haciendo un recuento de la vida y obra del artista a inicios de la década de los 70.

Luego de mandar saludos al auditorio del programa que fue transmitido de manera simultánea vía streaming, a través de las cuentas Cultura UAS, Radio UAS y la Página UAS Oficial, interpretaron Uno, dos y tres, seguido de Tu que fuiste.

Luego de que la agrupación hiciera una breve reseña de la vida y obra del cantautor de miles de temas, los conductores Miguel Ángel Espinoza y Daniela Amarillas, dieron la bienvenida a las personales que hicieron acto de presencia, como Alejandro Javier Zermeño Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y Amaury de Jesús Pozos Guillén, Secretario de Investigación y Posgrado de la UASLP, acompañados por el director del Sistema de Gestión de la Calidad, MC Omar Armando Beltrán Zazueta, quienes decidieron darse una vuelta por el recinto Rosalino para disfrutar del setentero repertorio.

Recordando aquél fatídico domingo 28 de agosto de 2019, fecha en que a los 66 años de edad el intérprete de Amor eterno se elevara de este plano, la agrupación interpretó los temas Te busco, te encuentro y Qué divino amor, en el programa adscrito a la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora institucional.

Fueron 60 minutos los que la agrupación interpretó algunos de los muchos temas que se hicieran populares en todo Latinoamérica, sólo por mencionar que fueron los temas del inicio de la década de los setenta los que pudieron disfrutarse, ya que, como es sabido, el artista contaba con un sinnúmero de composiciones.