Homenajearán a Mónica Lavín, en Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses

La escritora Mónica Lavín, una de las voces más destacadas de la narrativa mexicana contemporánea, fue invitada a participar en el Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses “Julieta Montero: Un vínculo con la lectura”, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2025 en el Museo de Arte de Mazatlán.

El evento rendirá un homenaje especial a Lavín por su amplia trayectoria literaria y su contribución a la literatura escrita por mujeres en México. En el marco del encuentro, la autora ofrecerá un taller de microficción titulado “Del cuerpo a la memoria”, además de presentar su más reciente novela, “La ausencia”.

“Estoy muy contenta de haber sido invitada para participar en el quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, en el bellísimo Mazatlán; tengo memorables recuerdos de un curso que di recientemente, de mi cercanía con varios escritores y escritoras, y qué más puedo decir que me halaga mucho recibir además un homenaje y tener la oportunidad de compartir un poco del camino, de la trayectoria que he recorrido, de las búsquedas que continúan y de los libros que he publicado, y poder además anunciar el reciente estreno de mi nueva novela La ausencia. Creo que siempre somos escritoras en proceso y será un gusto estar ahí con todos ustedes”, expresó Lavín al confirmar su participación.

Una trayectoria consolidada

Mónica Lavín (Ciudad de México, 1955) es narradora, periodista y académica. Ha sido reconocida con premios como el Nacional de Literatura Gilberto Owen, el Premio de Narrativa Colima para Obra Publicada, y el Premio Elena Poniatowska por su novela Yo, la peor, inspirada en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz.

Entre sus obras más conocidas se encuentran Cuentos reunidos, Despertar los apetitos, Cuando te hablen de amor y La casa chica. Su literatura se caracteriza por explorar la intimidad femenina, la memoria, el deseo y los vínculos humanos desde una mirada sensible y profunda.

Además de su labor como escritora, Lavín es una promotora incansable de la lectura y la formación literaria, actividades que la han vinculado con diversas generaciones de escritoras en el país.

El Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses “Julieta Montero: Un vínculo con la lectura” reunirá a autoras de distintas partes de México en un espacio de diálogo, lectura y creación literaria. Las actividades serán gratuitas por las tardes y abiertas al público general.