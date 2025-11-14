$!Honra Roxana Elvridge-Thomas a escritoras mexicanas y al feminismo con ‘Shamhat, las magníficas’

MAZATLÁN._ En busca de sumarse a la lucha por reivindicar a las mujeres literatas en la historia, Roxana Elvridge-Thomas llegó al Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses con su poemario “Shamhat, las magníficas”. En la obra, la escritora honra la memoria de grandes mujeres que han trascendido en la literatura mexicana y a las cuales admira, como Sor Juana Inés de La Cruz, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, Carmen Báez y Guadalupe Amor, entre otras que, en sus palabras, necesitan más realce.

Comentó que en su libro están plasmadas las anécdotas, personajes de historias y poesías de dichas literatas, las cuales tomó de inspiración junto a Shamhat, la sacerdotisa sumeria que civiliza a Enkidú en la epopeya de Gilgamesh, por lo que es un combinado interesante para el lector. En tanto, dijo que los poemas también son un reflejo de cómo ha ido trascendiendo la obra de las mujeres en la literatura, pues en el pasado este era un esfuerzo únicamente de hombres, algo que Elvridge-Thomas vivió durante su juventud, cuando tuvo que estudiar dejando mientras estaba embarazada y después tras el parto.

“Muchas gracias por la invitación, por dejarme hacer la presentación del librito. Esta obra está inspirada en todas las mujeres que han estado acalladas por el rigor patriarcal, así como inspirada en mis alumnas y en busca de darles retribución. Este poemario es para predecesoras como Sor Juana Inés, Elena Poniatowska, Carmen Báez y demás. Son obras con un altísima calidad que se sostiene desde donde las quieran abordar. Son ensayos analíticos que se entienden de donde sea”, dijo Elvridge-Thomas. Entre la carrera de Roxana Elvridge-Thomas, destaca el ser directora de teatro, docente de talleres artísticos, además del ser la ganadora del Premio Letras de Sinaloa 2025, el cual recibirá el próximo martes en la ciudad de Los Mochis.