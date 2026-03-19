Honran a Élmer Mendoza con el Premio ‘Jorge Ibargüengoitia’ de Literatura

Por redefinir la novela negra en clave mexicana, demostrando que el género puede dialogar con la violencia estructural de un país, sin perder rigor literario, el maestro Élmer Mendoza fue reconocido este jueves con el IX Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura.

La Universidad de Guanajuato reconoce la trayectoria, la innovación, el impacto cultural y la consistencia en la obra del escritor sinaloense, inscrita en el género de la novela negra como parte de la ceremonia de inauguración de la 68ª Feria Internacional del Libro de la UG (FILUG), realizada este jueves en el Patio del Antiguo Colegio Jesuita de la Santísima Trinidad, anexo al Edificio Central UG de Guanajuato.

Carlos René Padilla Díaz, miembro del jurado, concluyó que la clave de la propuesta literaria Élmer Mendoza es la creación de un universo narrativo que no se rige por el estereotipo de las literaturas anglosajonas, sino que ha ampliado el horizonte de la literatura mexicana contemporánea y ha contribuido decisivamente a legitimar el género negro como un espacio de reflexión crítica y estética.

“El Noroeste del país fue visto durante mucho tiempo como un territorio ajeno a las problemáticas sociales y criminales del centro de México, en ese contexto la importancia de su obra radica en haber redefinido la novela negra en clave mexicana, demostrando que el género puede dialogar con la violencia estructural de un país, sin perder rigor literario”, explicó.

Padilla Díaz mencionó que tal como lo señala Élmer Mendoza sobre su obra:

“Es una estética de la violencia, todo un movimiento; no es oportunismo, me gusta la palabra ‘narcoliteratura’ porque quienes estamos comprometidos sabemos de lo que hablamos”.

Agregó el miembro del jurado que Mendoza crea una voz propia dentro de la narrativa criminal, alejándose de modelos ajenos mediante una prosa oralizada, rítmica y profundamente arraigada en el habla cotidiana.

“Desde sus primeras novelas, como Un asesino solitario y El Amante de Janis Joplin escribe el género en un contexto atravesado por el crimen organizado, violencia estructural y la corrupción política; comprendió el tono, el ritmo y no podía dejar afuera el lenguaje popular”.

En su participación, el maestro Élmer Mendoza aprovechó el escenario para agradecer a los sinaloenses que hayan tomado como “suyo” el premio que honra su trabajo.

“Con este premio ha pasado algo muy curioso: los sinaloenses lo tomaron como suyo, particularmente en mi ciudad Culiacán, que ha vivido dos años bajo el asedio, y que de pronto un miembro de su comunidad, que vive ahí, además, que haya recibido un premio, ellos lo sintieron como un estímulo enorme de esperanza, de que no somos una comunidad que permita estar bajo el asedio de las armas bajo las cuales hemos estado en los últimos dos años. Leonor y yo nos hemos quedado muy impresionados por las expresiones, por lo que escribieron, particularmente por Alejandro Sicairos, en el periódico Noroeste, y por lo que nos decían nuestros vecinos y la familia, claro; y mando un saludo a todos los culichis... que estoy aquí y vengo a recibir el premio Jorge Ibargüengoitia a nombre de ellos, gracias”.

Posteriormente, el maestro, en un lenguaje espontáneo, se refirió a su trayectoria literaria compartiendo oportunas anécdotas con escritore; además afirmó que como novelista se mueve en los códigos de la literatura como un arte.

“Vicente Leñero en una reunión me dijo que tenía razón”, recordó Mendoza. Afirmó que la narrativa no la comanda la voz si no el oído.

“La narrativa se tiene que escuchar, entra por los ojos, pero también tiene que escucharse. Nosotros teníamos que escribir con ese tono de rebeldía de fuerza, de contar. Los novelistas negros, los novelistas policiacos somos conscientes del fenómeno que hemos provocado, palabra por palabra..., ¿por qué una palabra está en nuestra novela?, ¡tenemos que saberlo!, exclamó.

“Hay que cuidar cada palabra, hay un juego distinto, pero siempre es un proceso muy complejo en el que interviene la imaginación, el instinto y la inteligencia. Si no, no hubiera escrito lo que he escrito”.

Sobre el Premio

El Premio ‘Jorge Ibargüengoitia’ de Literatura fue instaurado en memoria del célebre autor guanajuatense en 2018, para celebrar a escritoras y escritores de reconocida trayectoria, representantes de un género específico para cada edición.