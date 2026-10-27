Honrarán a sus difuntos con la Callejoneada ‘Recordar es amar’

Con un recorrido renovado por las calles del Centro Histórico, música dedicada a grandes figuras de la canción mexicana y un espectáculo escénico en el Teatro Ángela Peralta, el Instituto Municipal de Cultura, celebrará el Día de Muertos con la tradicional Callejoneada “Recordar es amar”, el próximo domingo 1 de noviembre.

Óscar García Osuna, titular del Instituto de Cultura, anunció que este año la festividad tendrá cambios en su organización y recorrido, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a los asistentes, ampliar la participación del público y facilitar la movilidad y seguridad durante el evento.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas en la Plazuela Machado, donde el quiosco lucirá una decoración especial, mientras que la ceremonia inaugural se realizará a las 18:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Alrededor de las 19:00 horas iniciará el recorrido por la calle Constitución, para continuar hacia Olas Altas, doblar por Sixto Osuna y concluir en las inmediaciones del teatro por la Sixto Osuna.

Como parte de las novedades, se instalarán templetes musicales inspirados en figuras emblemáticas de la música mexicana, entre ellas Lola Beltrán, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, además de un espacio dedicado a los grandes exponentes del rock.

En estos puntos habrá música grabada y presentaciones de artistas locales, con actuaciones en vivo conforme avance la Callejoneada.

La celebración también rendirá homenaje a los pescadores de Playa Norte y a don Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo, mediante una propuesta visual y artística que busca destacar las raíces musicales y las tradiciones de Mazatlán.

Un espectáculo en el TAP

Uno de los momentos centrales será el performance preparado en el interior del Teatro Ángela Peralta, donde participarán 205 artistas, entre integrantes de la Camerata Mazatlán, músicos de la Orquesta Juvenil, alumnos de la Licenciatura en Canto, estudiantes de danza contemporánea y participantes de los talleres de teatro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La puesta en escena abordará la memoria de quienes han fallecido y la manera en que los recuerdos, la música y las tradiciones mantienen vivos los vínculos con ellos.

Como parte de la ambientación, se instalará un altar de siete niveles y se presentarán distintos elementos escénicos alusivos a la celebración del Día de Muertos.

García Osuna explicó que la dinámica de acceso al teatro también cambiará, pues se habilitará un circuito de entradas y salidas para permitir que un mayor número de personas disfrute del espectáculo.

Se estima que alrededor de 3 mil 400 asistentes podrán presenciar las funciones, programadas cada media hora, de las 19:00 a las 22:30 horas.

Los boletos se entregarán el sábado 31 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en Casa Haas.

Mojingas abrirán el recorrido

Otra de las novedades será la participación de 10 mojigangas de aproximadamente tres metros y medio de altura, elaboradas por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Édgar Campos, director de dicha facultad, explicó que en su elaboración participaron 110 estudiantes y seis profesores, quienes trabajaron durante un mes en el diseño y construcción de estas figuras tradicionales que encabezarán el desfile.

A ellas se sumarán catrinas monumentales, personajes alusivos al Día de Muertos y distintos grupos artísticos que darán vida al recorrido.

En total, la organización contempla la participación de más de mil colaboradores y artistas en las distintas actividades.

En materia de seguridad, el funcionario señaló que se trabajará de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno, bajo un esquema similar al implementado en eventos masivos como el Día de la Música y el Carnaval Internacional de Mazatlán.