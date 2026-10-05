Humor, drag y teatro musical llegan a Casa Haas con ‘Intersecciones’

Tres propuestas teatrales independientes, con lenguajes y tonos distintos, se encontrarán este viernes 9 de octubre en Casa Haas con el estreno de “Intersecciones”, proyecto que combina humor, drag y teatro musical.

La propuesta, incluida en la Temporada Otoño-Invierno del Instituto de Cultura de Mazatlán, tendrá dos funciones, a las 17:00 y 19:00 horas, y plantea un recorrido por historias contemporáneas relacionadas con las complejidades, contradicciones y situaciones absurdas de las relaciones humanas.

El programa está integrado por “Dragástrofe”, “El Juicio” y “Cómo te va mi amor”, tres piezas que recurren al humor, la reflexión y la emoción desde diferentes formatos teatrales.

“Dragástrofe” es una comedia drag de superhéroes protagonizada por Rosé, Rubí, Amatista y Zafiro, quienes intentan salvar al mundo de una peligrosa villana.

La obra cuenta con dramaturgia y dirección de Eduardo Tapia y la participación de Ernesto Crespo, Omar Gutiérrez, Martín Irigoyen, Joshe Arellano y Fátima Álvarez, además de la voz en off de Ángel F. Noriega.

A esta propuesta se suma “El Juicio”, un monólogo escrito y dirigido por Tapia, en su primer acercamiento al teatro del absurdo.

Alonso Caro interpreta a Mateo, un hombre que acude a solicitar su divorcio y termina envuelto en una serie de situaciones inverosímiles que son tratadas con absoluta solemnidad.

El tercer montaje es “Cómo te va mi amor”, un mini musical con dramaturgia de Paus Marrón, dirección escénica de Antonio Medina y dirección vocal de Eduardo Tapia.

La obra aborda el proceso de amar, romper y enfrentar la soledad a través de un repertorio musical de Pandora. José Miguel Valenzuela acompaña al piano a Daniela Cortés, Regina Walter, Gabriela Gordián y Óscar Castro.

Con “Intersecciones”, las tres propuestas comparten escenario para ofrecer una experiencia breve y dinámica en la que el público puede transitar de la comedia drag al absurdo y posteriormente a una historia musical sobre el amor y la soledad.

Las funciones serán el viernes 9 de octubre, a las 17:00 y 19:00 horas, en Casa Haas. El boleto tiene un costo de 250 pesos y los accesos se pueden adquirir vía WhatsApp o llamada al número 669 123 7858.