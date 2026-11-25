Bajo el concepto Navidad en el Botánico 2026: Un jardín de luz, el espacio recibirá a las familias sinaloenses con un recorrido que transformará sus noches en una experiencia de iluminación, efectos visuales y escenarios temáticos, a partir del domingo 29 de noviembre.

La Navidad llegó al Jardín Botánico Culiacán con el encendido del Árbol de la Esperanza, una celebración que reunió a familias, autoridades y representantes de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa para dar inicio a una temporada de luces, música y actividades.

Bárbara Apodaca Cabanillas invitó a las familias a disfrutar de esta experiencia y fortalecer la convivencia comunitaria.

Bárbara Apodaca Cabanillas invitó a las familias a disfrutar de esta experiencia y fortalecer la convivencia comunitaria.

Durante la ceremonia, Bárbara Apodaca Cabanillas, directora general de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, destacó que esta celebración busca ofrecer un espacio de encuentro y convivencia, especialmente en momentos en los que la comunidad necesita motivos para recuperar la confianza y la esperanza.

“Queremos que este espacio sea un lugar de esperanza”, expresó al dar la bienvenida a las familias y agradecer a las autoridades, empresas, fundaciones y colaboradores que hicieron posible la experiencia.

La directora señaló que abrir las puertas del Jardín Botánico representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de los espacios públicos, convivan y construyan comunidad.

“Que la Navidad nos encuentre más unidos, más sensibles y más dispuestos a cuidar de los demás. Que la paz no solo sea un deseo, sino una decisión en nuestra vida cotidiana”, manifestó.

También invitó a los asistentes a compartir la luz de esta celebración más allá del jardín, hacia sus hogares y corazones, antes de convocarlos a rodear el Árbol de la Esperanza para realizar juntos la cuenta regresiva que iluminó el espacio.

En representación de la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava, la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Nicté Loi Ceceña Romero, destacó que el encendido representa la unión, la alegría y la esperanza que acompañan esta época del año.

“Mi deseo y el del Gobierno del Estado es que los niños, las niñas mantengan sus sueños y sigan creyendo en esta época mágica, porque la Navidad pertenece a todos, pero más a las niñas y a los niños”, expresó.

Paola Sauceda Araiza, secretaria de Bienestar Municipal, en representación de la alcaldesa Ana Miriam Ramos Villa Real, invitó a las familias a recorrer y disfrutar esta experiencia, pensada para compartir y fortalecer los lazos comunitarios.

“Nos da mucho gusto ver cómo estos espacios se llenan de luz, alegría y momentos para compartir en familia”, señaló.

Un jardín iluminado

El recorrido de Navidad en el Botánico incluirá el Sendero de los Sueños, un túnel inmersivo con iluminación láser y efectos visuales que interactúan con la vegetación.

También habrá videomapping, arcos de luces, un árbol interactivo, esculturas iluminadas y distintos escenarios para fotografías, entre ellos el Árbol de la Esperanza, el Estanque de los Deseos, el Portal de las Ilusiones, el Jardín de las Luciérnagas, el Muro de los Deseos y La Voz del Jardín.

La programación contempla presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Isic, coros infantiles, rondallas, ballet navideño y compañías de danza.

A esto se sumará un mercado navideño con alimentos y productos locales, además de actividades para niñas y niños, como visitas de Santa Claus y un buzón para enviar cartas al Polo Norte.

Fechas y horarios

La experiencia estará abierta del 29 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, de lunes a domingo, de 18:00 a 22:00 horas.

Con esta celebración, el Jardín Botánico busca convertir sus senderos en un punto de encuentro para las familias, donde la naturaleza, la iluminación y las tradiciones navideñas se conjuguen en un mensaje de convivencia y esperanza.