El ilustrar historias llenas de fantasía y valores en plastilina es lo que más le apasiona a José Guillermo Castellanos, mejor conocido como Memo Plastilina.

Castellanos, es un autor de contenido infantil literario, quien además conjuga las artes visuales como la ilustración y el modelado en plastilina para complementar su obra y así despertar el interés del público infantil.

Con una trayectoria de más de 20 años, el oriundo de Guadalajara invitado por Laura Medina, directora de La Casa del Caracol, estuvo en el puerto realizando una firma de libros con su público infantil, con el cual hace algunas semanas tuvo un taller.

“Anteriormente vine a Mazatlán y tuve la oportunidad de tener una charla con muchos lectores de escuelas y colegios, donde tuvimos la oportunidad de platicar y les conté de cómo surgió la idea para hacer estos libros, de donde salieron estos personajes, por qué trabajo con plastilina, que es algo que les llama la atención, cómo se da esa combinación y decidimos hacer este encuentro para que aquellos chicos y chicas que no tuvieron la oportunidad de tener un libro con la firma, nos podamos encontrar, platicar y llevarse algunos de los libros autografiados con dibujo y todo”, explicó el autor e ilustrador de libros.

Plastilina comenzó cuando realizaba su carrera en Diseño Gráfico, e inició en este ámbito como ilustrador.

“Inicié mi carrera como ilustrador, ilustraba libros de otros autores, latinoamericanos, pero yo tenía mucho la inquietud de sacar a la luz muchas ideas y personajes que tenía guardados y así fue como inicié con el libro Evasaurio, las ilustraciones están hechas con plastilina, yo uso la plastilina como si fuera pintura y a la vez resaltó con más volumen a los personajes principales para recrear una atmósfera mágica, hecha con este material que tanto les gusta a los niños y que seguramente han pasado horas divertidas y creando con ella, quise hacer esa conexión con ellos, si ellos veía un libro lleno de plastilina, yo sentía que ya de entrada tendríamos como una buena conexión”.

De momento está presentando tres libros de Editorial Planeta, Evasaurio, Huella y Lagartos Terribles, libros que fueron hechos en el periodo de pandemia y hoy los está presentando en el puerto..

“Lo que tienen estos tres libros en común es que tienen dinosaurios, entonces, plastilina y dinosaurios creo que es una fórmula muy encantadora de llegar a los lectores infantiles”.

“Todo lo que yo he creado es para niños, cómo Evasaurio que es una historia de una niña diferente con cola de dinosaurio que enseña que las diferencias son buenas y les hacen especiales”.

Su seudónimo de “Plastilina” señaló se basa en que así era como lo identificaban los primeros alumnos que tuvo en un colegio.

“Adopte el nombre de Memo Plastilina porque así me pusieron los niños, yo cuando inicie trabajaba en un colegio, y la manera de diferenciarme a mí es que cuando me buscaban, me buscaban como el profesor Memo, el del taller de plastilina, así que adopte ese nombre para mis libros”.

El ilustrador y escritor muestra su ingenio y creatividad, lo que lo ha convertido en un referente de este estilo ilustrativo y narrativo.

Sus historias enseñan a las infancias desde la empatía, el amor propio y la aceptación, además de exhibir imágenes compuestas de personajes hechos en plastilina que ilustran cada uno de sus libros.

Sus libros

Evasaurio

Huella

Lagartos Terribles